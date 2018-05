El Euskalduna ofrecerá en Aste Nagusia comedias y musicales, pero no zarzuela 'La familia Addams', durante una visita a Bilbao. / Yvonne Fernández Las producciones locales ganan protagonismo en la cartelera festiva, que se concentra en la segunda quincena de agosto TERESA ABAJO Miércoles, 9 mayo 2018, 14:00

Hay novedades en la cartelera de fiestas que se ha presentado esta mañana en el Palacio Euskalduna. Desaparece la tradicional cita con la zarzuela, que le ha acompañado desde su inauguración con el aliciente de ver los fuegos desde la terraza. Según ha explicado el director gerente del centro, Andoni Aldekoa, «económicamente no era viable» mantenerla «sin apoyo externo» debido al alto coste de estos espectáculos, aunque intentarán traerla en otras fechas. La programación especial de Aste Nagusiaapuesta por los musicales y el «puro teatro», en clave de comedia, y traerá a Bilbao a actrices como Amparo Larrañaga, Isabel Ordaz, Lola Baldrich, María Pujalte y Carmen Conesa.

Destaca el protagonismo del talento local, que brillará en tres de las seis producciones. Y no es casualidad. La diputada de Cultura, Lorea Bilbao, ha reafirmado la apuesta por acercarse a los artistas vascos y al público juvenil. «La primera plataforma para el arte que se genera aquí tiene que ser el Euskalduna», dice. También hay cambios en las fechas. El telón se levantará a mediados de agosto y bajará el 6 de septiembre, antes de lo habitual, porque el día 7 empieza un congreso médico de los más importantes del año. Los espectáculos se distribuirán en cuatro salas y se mantendrán en cartel más tiempo que otros años por estas fechas.

Del 16 de agosto al 2 de septiembre 'La familia Addams'

El plato fuerte de la programación es un musical de Broadway tan macabro como divertido. Incluso una familia tan peculiar como los Addams tiene que enfrentarse a la realidad de que los hijos crecen y se enamoran... en este caso de gente normal. Miércoles presenta a sus padres a su novio Lucas y a sus progenitores en una noche que resulta nefasta para ellos e hilarante para los espectadores. Con Carmen Conesa en el papel de Morticia dentro de un elenco de 24 intérpretes y bajo la dirección de Esteve Ferrer, el espectáculo incluirá guiños al humor local. «Nos reiremos de nuestros propios chistes», adelanta Itxaso Barrios, coordinadora general de la productora bilbaína Let's Go, que el año pasado trajo 'Dirty Dancing'.

Del 14 al 20 de agosto 'Toc Toc'

Por tercera vez en un año viene a Bilbao la incombustible comedia de Laurent Baffie, que vieron casi 8.000 espectadores la pasada Aste Nagusia y en noviembre. Las cuitas de seis pacientes afectados por diferentes trastornos obsesivos compulsivos (a uno le da por contar, otra rehuye el contacto físico y se lava las manos continuamente) en la sala de espera del psiquiatra dan para mucho y se han convertido en un fenómeno de taquilla. Esteve Ferrer también dirige esta obra y forma parte del reparto junto a Paco Obregón (que ganó el Premio Ercilla por su papel), Carmen Arévalo, Laura Hernando, Sara Moros, Fran Sariego y Ana Trinidad.

el 21 de agosto al 2 de septiembre 'El reencuentro'

Amparo Larrañaga, una de las actrices que dan lustre a la cartelera de Aste Nagusia, volverá a encontrarse con el público bilbaíno en esta comedia de Ramón Paso, nieto de Enrique Jardiel Poncela. Junto a María Pujalte representa 'El reencuentro' de dos hermanas que vuelven a vivir bajo el mismo techo tras dos décadas de enfado y distanciamiento. Como ocurre a menudo, no pueden ser más distintas: una virtuosa violinista, intransigente y paranoica, frente a una mujer sensible y con carencias afectivas que está en el bando de los perdedores. Todo un duelo fraternal e interpretativo.

Del 30 de agosto al 6 de septiembre 'Chichinabo Cabaret'

Pabellón 6 ya dio el salto al escenario del Euskalduna la pasada Aste Nagusia con 'Cabaret Chihuahua'. Esta vez, el mismo equipo vuelve con música, humor y fino sarcasmo para contar una historia «totalmente nueva». Mikel Santamarina interpreta a un joven, «un ni-ni de Sestao con muchos complejos», al que hipnotizan para meterse en su cabeza. En un viaje por sus neuronas «para recuperar la autoestima en tiempos de crisis» aparecen personajes variopintos, desde Angela Merkel a Cristiano Ronaldo. Un cabaret «mental, risueño y japonés» interpretado también por Ugaitz Alegría, Irene Bau, Jon Casamayor/Koldo Olabarri, Izaskun Fernández, Quique Gago, Olatz Ganboa, Karmele Larrinaga, Iñaki Maruri e Itxaso Quintana.

Del 17 al 28 de agosto 'Freno de mano'

El actor bilbaíno Josu Ormaetxe e Isabel Ordaz, galardonada con un Goya, interpretan a un matrimonio que busca una salida, una oportunidad para «vivir en estos tiempos económicos» en esta comedia del dramaturgo argentino Víctor Winer que obtuvo el Gran Premio de Teatro de la Universidad de Nueva York. Aunque se desarrolla en la habitación de un hospital, los personajes hacen reír al público con su manera de afrontar los problemas, pero hay trasfondo y un final inesperado. Su director, Celso Cleto, la define como «una tragicomedia de los tiempos modernos». Se estrenará en agosto en Lisboa y de allí viene directa a Bilbao.

Del 17 de agosto al 2 de septiembre 'Play out: muriendo de éxito'

Esta comedia dramática de la autora donostiarra Teresa Calo, que se estrenó en octubre, pone en práctica una idea bastante extendida: «a veces hasta que te mueres no valoran tu trabajo», dice el actor portugalujo Gorka Mínguez, que protagoniza 'Play out' junto al bilbaíno Diego Pérez y Lola Baldrich. Es lo que piensa un escritor que tras su primer éxito no encuentra el respaldo de los lectores... hasta que sufre un accidente y todos le dan por muerto. Su mujer y su editor disfrutan de los premios y reconocimientos póstumos, y de las relanzadas ventas. Pero ¿está muerto de verdad? «Ya veremos», dice Mínguez, que «como productor vasco» se felicita de que el Euskalduna le haya abierto sus puertas, «algo que durante años nos parecía muy difícil».