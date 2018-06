La Ertzaintza alquila un helicóptero para poder mantener los rescates Un helicóptero participa en un rescate en la costa vizcaína. / L. A. Gómez Una de las aeronaves del Cuerpo se encuentra en mantenimiento y la otra carece de condiciones para operar en situaciones peligrosas DAVID S. OLABARRI Lunes, 11 junio 2018, 00:30

El Departamento vasco de Seguridad se ha visto obligado a alquilar un helicóptero para, básicamente, poder mantener los operativos de rescate en la Ertzaintza. El problema ha surgido cuando uno de los dos aparatos EC 135 biturbina, que fueron recibidos en 1997, ha entrado en una fase de mantenimiento. Esta revisión ha dejado la unidad sin aeronaves disponibles para las tareas de rescate -la otra operativa no puede realizar estos vuelos más peligrosos- en un periodo de tiempo en el que el número de rescates suele crecer de forma significativa. De hecho, hace unos días la Ertzaintza ya realizó un rescate ayudándose de un aparato alquilado.

Portavoces oficiales de la Consejería de Seguridad insistieron en que esta decisión se ha producido para «poder mantener todos los operativos» policiales y «responder a todos los servicios» que puedan surgir mientras uno de los helicópteros pasa su «revisión preceptiva», y que, casi con total seguridad, volverá estos días a su base. Las mismas fuentes insistieron en que «cada vez se hacen más servicios» de rescate, «sobre todo a partir de estas fechas en las que la gente empieza a salir más al monte, a la playa, al mar...».

La previsión es que para «mediados de junio» el aparato sustituido «temporalmente» esté ya en funcionamiento. Según los precios que se suelen manejar en el mercado, el alquiler de un helicóptero de estas características puede rondar unos 1.300 euros al día, una cantidad a la que habría que sumar unos 900 euros por cada hora de vuelo y el precio de la instrucción que la empresa debe ofrecer a los pilotos de la Policía vasca para que se adecuen a los mandos del nuevo 'pájaro'. La compra de un aparato nuevo similar a los EC 135 podría costar en torno a los 7 u 8 millones de euros.

Fuentes de la unidad se quejan de que los helicópteros de la Ertzaintza se encuentran prácticamente «obsoletos» desde hace años. Según dicen, hasta 2003 la Policía vasca contaba con cinco aeronaves: los dos EC 135, dos viejos Dauphin AS 365-C, uno de los primeros helicópteros que incorporó la Policía vasca, y un Ecureuil AS-350-B2 de un solo motor y que, por tanto, no puede permanecer suspendido en las ciudades más grandes de Euskadi. Entre 2012 y 2013 se trató de vender uno de los Dauphin, pero no fue posible y, en la actualidad, se encuentra en la Academia de Arkaute.

Pendientes de Cantabria

Ahora mismo, sólo los dos Eurocopter 135 están operativos. Pero además, según las fuentes consultadas en la unidad, el problema es que estas dos aeronaves se compraron como «prototipos», presentan ya diversas deficiencias y, sobre todo, no pueden ser sometidas a las actualizaciones necesarias. Según las mismas fuentes, en este caso no se trata de un problema de mantenimiento, sino que de la imposibilidad de ser actualizados con la frecuencia necesaria. Al parecer, la Ertzaintza es la única Policía de Europa que sigue utilizando este modelo. Ahora mismo tampoco se pueden realizar rescates en el mar y se depende de una unidad que está en Cantabria. Los aparatos con los que cuenta la Policía autonómica -dicen las mismas fuentes- necesitan ser renovados.

Esta serie de contratiempos, según explican los expertos consultados, suponen un «lastre» para una labor policial «vital», ya sea en los rescates de montaña -permiten acceder rápidamente a lugares complicados-, en el control de manifestaciones y grandes eventos o en las operaciones especiales de tráfico. El exdirector de operaciones de vuelo de la Ertzaintza presentó en mayo de 2014 su dimisión «irrevocable» en protesta por la «precaria» situación en la que se encontraba la flota aérea de la Policía vasca.

La situación en la unidad ha pasado desde entonces por diversos momentos. Pero las fuentes consultadas insisten en que el problema no se va a poder solucionar hasta que no se renueven las aeronaves.