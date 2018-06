Los elementos

Imanol Pradales, diputado foral de Desarrollo Económico, le dio ayer a la provincia una noticia inesperada: en Bizkaia llueve. Apenas se entiende cómo los vizcaínos no se echaron a continuación a la calle, indignados por la asombrosa revelación y exigiendo explicaciones. De haberse fijado, la gente quizá hubiese reparado en que acabamos de empezar junio, se ha iniciado la temporada de playas y estamos todos medio muertos de frío y con el paraguas en la mano.

Díganme, ¿se necesitan más motivos para el estallido revolucionario? El problema es por supuesto que, haciendo mal tiempo, no tiene uno ganas de nada. Ni de luchar contra el sistema ni de jugar al golf. Por ahí iba Pradales. Por el golf. En opinión del diputado, han sido las lluvias insistentes las que han arrugado las cuentas de la empresa que gestiona el campo de golf de La Arboleda, obligándola a hacer «inversiones inesperadas» y situándola en el punto de mira de los acreedores.

Ayer leíamos en estas páginas que hay parejas que han celebrado su boda en el restaurante del campo de golf y han recibido una carta de la Seguridad Social. «Si les queda algo por pagar, será mejor que nos los paguen a nosotros». La deuda que acumulan los gestores del campo supera los 25.000 euros. En un remarcable despliegue de optimismo, Pradales situó estos números rojos en el ámbito de los «sustos de tesorería». Se imagina uno a Freddy Krueger saliendo de un libro de contabilidad. Lo malo es que en Bizkaia lo que te mete ya el miedo en el cuerpo no es tanto el monstruo desfigurado como lo que tiene detrás: el campo de golf. Tienden entre nosotros estos campos a ser insistentes fuentes de problemas. Y eso que se trataba del deporte de moda, un reclamo turístico inmejorable, la actividad perfecta. Quizá recuerden que el campo de La Arboleda lo diseñó Severiano Ballesteros y lo inauguró José Luis Bilbao. Si atendemos a las explicaciones pluviométricas de Imanol Pradales, cabe la posibilidad de que ninguno de ellos reparase en lo mucho que llueve por aquí.

Lo extraño es por supuesto que hay en el mundo lugares bastante lluviosos en los que el golf no parece ir del todo mal. Ahí está el legendario Old Course de Saint Andrews, ya saben, a media hora de Edimburgo. Debe de jarrear bastante por allí. Aunque igual no se han dado cuenta. Y por eso les va tan bien.