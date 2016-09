UGT y CC OO exigen al Gobierno revalorizar un 1,1% las pensiones en 2017

UGT y CC OO estiman que la subida de las pensiones para 2017 tendría que ser del 1,1%. Así se lo han exigido al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, en una carta que le han enviado hoy mismo, tal y como han anunciado en una rueda de prensa conjunta. El calculo -según han explicado- lo han hecho en base al crecimiento medio del IPC previsto para este año (1,1%). No obstante, han señalado que ésta es la propuesta inicial, que deberá revisarse a finales del próximo año en el caso de que se dé una desviación al alza de los precios.

«Una declaración de guerra» Los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Pepe Álvarez, respectivamente, han advertido este miércoles de que igualar "por abajo" las indemnizaciones de los contratos sería "casus belli y una declaración de guerra en toda regla". Así han respondido ambos dirigentes al ser preguntados por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que considera discriminatorio que los contratos temporales tengan indemnización distinta a la de los contratos indefinidos en iguales condiciones. Los dirigentes sindicales han dejado claro que esta sentencia "nada tiene que ver" con el contrato único y han pedido que nadie aproveche el fallo para instaurar el contrato único e igualar las indemnizaciones "por abajo". "El contrato único de Ciudadanos no tiene cabida en la Constitución española. Cuidado con aprovechar el paso del Pisuerga por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", ha avisado Toxo. Los líderes de CC.OO. y UGT han subrayado que "se opondrán con todos los medios" que tienen a su alcance si alguien cae en la tentación de equiparar las indemnizaciones de los contratos "por abajo". Toxo y Álvarez han afirmado que aún no han evaluado el coste potencial de la sentencia, pero han indicado que la cantidad no será un problema, porque "no es una cosa que la empresa española no pueda asumir".

Y quieren que se haga ya y no se escuden en decir que al estar en funciones no tienen capacidad para llevarlo a cabo. "No hay que esperar al día 31 de octubre para determinar que el Gobierno puede y debe revalorizar las pensiones", ha defendido durante una rueda de prensa el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, argumentando la necesidad de "dar tranquilidad y sosiego a una parte muy importante de la población y expectativas de aumento del consumo y crecimiento de la economía a la población de este país". Álvarez también ha reclamado "acabar con la incertidumbre en este país en relación a la viabilidad del Sistema Público de Pensiones". Y para ello ha pedido al Gobierno que no "utilice a los pensionistas de este país en beneficio propio".

Asimismo, los sindicatos han reclamado que el Salario Mínimo Interprofesional se revalorice "de manera importante", situándose en 2017 en 800 euros hasta llegar a los 1.000 euros al final de la legislatura (el 60% del salario medio en España), tal y como señala la Carta Social Europea. Actualmente está en 655,20 euros al mes.

Por otra parte, han instado al Ejecutivo a convocar la Mesa de la Función Pública para abrir una negociación para incrementar los salarios de los empleados públicos, así como aumentar la tasa de reposición.