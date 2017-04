Una filtración pirata sugiere que EE UU espió la comunicación bancaria internacional

Una filtración de documentos pirateados por el grupo 'Shadow Brokers' sugiere que la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de EE UU penetró en el sistema de mensajería financiera SWIFT, específicamente en una sección que sirve a bancos de Oriente Medio, según informan hoy medios locales. La Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales (SWIFT), cooperativa con sede en Bélgica, ofrece un sistema seguro de mensajería internacional entre las instituciones financieras.

Los 'Shadow Brokers', a quienes los analistas relacionan con el Gobierno ruso, acaban de revelar un extenso material sobre la NSA que apunta a que EE UU obtuvo información del SWIFT fuera del acuerdo que tenía con la Unión Europea al respecto. Filtraciones previas del excontratista de la NSA Edward Snowden ya sugerían que la agencia estaba accediendo a datos del SWIFT fuera de ese pacto, indica el Washington Post.

El acuerdo oficial entre EE UU y SWIFT llegó después de que el New York Times revelara que ambas partes tenían un trato secreto para obtener información financiera internacional, cuya facilitación prohíbe la ley de privacidad belga. El pacto alcanzado establece que EE UU puede acceder a la información de SWIFT bajo unas ciertas salvaguardas, algo con lo que no estaban de acuerdo muchos políticos europeos al considerar que se trataba de meras formalidades y no de protecciones efectivas.

El Post apunta a que las revelaciones de esta filtración pirata podrían disgustar mucho a los socios europeos de EE UU que pusieron en juego su capital político para lograr que se alcanzara el acuerdo para la facilitación de cierta información del SWIFT.

La respuesta

Por su parte, la SWIFT dijo hoy que "no hay evidencia que sugiera que haya habido algún acceso sin autorización" a su red en línea o servicio de mensajería, a raíz de una filtración pirata que alude a un supuesto espionaje de EE UU en sus servicios. "No tenemos evidencia que sugiera que haya habido nunca un acceso sin autorización a nuestra red o servicios de mensajería", afirmó a Efe un portavoz de la cooperativa con sede en Bélgica, que ofrece un sistema seguro de mensajería internacional entre las instituciones financieras.

La compañía matizó que es "consciente de las informaciones que sugieren accesos sin autorización en dos oficinas de servicio", -proveedores terceros- pero no en sus servicios de mensajería. "No hay impacto en la infraestructura o datos de SWIFT, pero entendemos que la comunicación entre estas oficinas de servicio y sus clientes puede haber sufrido un acceso previo por terceras partes sin autorización", afirmó la organización.

SWIFT añadió que sus servicios "operan con los más altos estándares de seguridad". "Nos tomamos la privacidad y la protección de los datos de nuestros clientes muy en serio. Supervisamos constantemente amenazas y si en algún momento creemos que hay riesgo en la seguridad de nuestros servicios lo investigamos muy a fondo y tomamos las acciones necesarias para mitigar el riesgo", defendió SWIFT.