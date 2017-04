Los fondos de inversión con desgravaciones están en 'tiempo muerto'

La propuesta de poner en marcha en el País Vasco fondos de inversión que ofrezcan a los ahorradores una desgravación en sus impuestos, para destinar estas cantidades a impulsar la actividad empresarial desde varias vertientes, están sometidos a un «tiempo muerto». La iniciativa, que ha partido de la Diputación de Bizkaia, permanecerá en en el cajón durante algunos meses, para ser rescatada en la recta final del año. ¿La razón? Se avecina a la vuelta del verano un intenso debate sobre la hipotética reforma de los impuestos en el País Vasco -la intensidad del debate público suele ser inversamente proporcional al calado de las modificaciones que se abordan, de ahí que no haya que esperar demasiados cambios- y la lógica ha impuesto dejarlo para ese momento. Aunque es un tema que lleva más de un año en estudio e incluso tiene ya un texto articulado para modificar varios impuestos -IRPF, Patrimonio y Sociedades- las diputaciones han preferido que entre en el 'saco grande' de la discusión fiscal del próximo otoño.

Anda el asunto tributario especialmente revuelto en las administraciones vascas. Los partidos PNV y PSE incluyeron en su pacto para formar el Gobierno vasco actual el compromiso de hacer una revisión de la fiscalidad a finales de este año, con una pretendida evaluación de lo que ha sucedido con la reforma que entró en vigor en enero de 2014. Ya que hay acuerdo en abrir el melón, han surgido un buen número de opciones sobre qué hacer con su contenido. El consejero de Hacienda del Gobierno vasco ya ha manifestado que su prioridad es recaudar más y que considera una buena opción aumentar la presión fiscal sobre las empresas. No ha tenido demasiado éxito -las diputaciones de Bizkaia y Gipuzkoa, al menos, mostraron sus reticencias-, aunque quizá sí que encuentren un denominador común para hacer algunos retoques en el Impuesto de Sociedades. Mientras tanto, han comenzado a sobrevolar algunos análisis que ponen en cuestión, por ejemplo, las deducciones que se practican en el IRPF por la adquisición de vivienda o las que afectan a las aportaciones a planes de pensiones. Todo está abierto.

En torno a los fondos de pensiones con desgravación, que estarían destinados a financiar operaciones de I+D o a tomar participaciones en empresas consideradas «estratégicas», el Gobierno vasco exigió que la Diputación de Bizkaia estudiase su impacto en la recaudación y también que pidiese un informe a Bruselas sobre la legalidad de la medida y su encaje en la normativa comunitaria. No habrá tal petición, al parecer, porque no es posible. La Comisión Europea tiene establecido un mecanismo para analizar con carácter previo cualquier cambio de legislación que pueda afectar a la competencia y pueda interpretarse como ayudas de Estado. Sin embargo, ese mecanismo previo no existe para un asunto que, en el peor de los casos, puede interferir en la libre circulación de capitales.

De momento se impone el 'tiempo muerto'.