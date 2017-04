ELA denuncia que los trabajadores vascos cobran 1.000 millones menos que en 2010

La crisis ha dejado un mercado laboral con más desigualdad, más precariedad y sueldos más bajos. Y las cosas no mejoran demasiado pese a que la economía crece. Es decir, aumenta el PIB, pero no las nóminas de los trabajadores. Según denunció ayer ELA, los asalariados vascos cobran ahora casi mil millones menos (992,8, dice la central abertzale) que en 2010. Para hacer el cálculo, toma en cuenta que hace siete años las rentas de trabajo suponían un 49,2% del PIB vasco, mientras que en 2015 (último dato disponible) habían bajado al 46,7%.

LA CLAVE 1,26% ha sido la subida salarial media pactada en los convenios colectivos en el conjunto de España hasta marzo, según los datos publicados ayer por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. En relación con el PIB«Es imprescindible tomar en cuenta la riqueza que se genera en nuestro pueblo para definir salarios»

En grandes números, eso implica que en cinco años se pasó de repartir 33.000 millones en sueldos a 32.000. También hay otra manera de verlo: si con el PIB de 2015 (que ha aumentado con respecto a 2010) se mantuviese el peso de los salarios en el 49,2%, los trabajadores deberían haber cobrado no 992 millones más, sino 1.700.

ELA presentó ayer un estudio en el que analiza la pérdida de poder adquisitivo de los asalariados vascos y navarros basado en datos ya conocidos y poco actualizados de los organismos estadísticos oficiales. En realidad, el objetivo es poner el acento en una radiografía que no es nueva para insistir en que «hay que subir salarios, esa es la receta de ELA», proclamó el secretario general de la central, Adolfo ‘Txiki’ Muñoz. En el documento esgrimen pretensiones bastante maximalistas porque no sólo se apuesta por incrementos por encima del IPC para recuperar capacidad de compra perdida, sino que se apunta a que la participación de las rentas de trabajo en el PIB sea «del 60%». Hoy por hoy, eso supondría aumentar el gasto salarial un 25% en un entorno en el que la patronal se resiste a cualquier compromiso y lanza la pelota al ámbito de la empresa: que cada cual suba lo que pueda, si es que puede.

En Confebask no quisieron ayer pronunciarse sobre los emplazamientos del principal sindicato vasco y se remitieron al argumentario habitual: esencialmente, que la capacidad de subir sueldos no depende de que crezca el negocio -y por lo tanto el PIB- sino de que aumenten los beneficios; y que con la crisis los márgenes empresariales han bajado del 7% al 3%. Así que lo dicho: cada empresa es un mundo y en muchos casos cualquier subida salarial podría suponer una pérdida de competitividad muy peligrosa en este mundo global.

Muchas desigualdades

Sin embargo, en ELA lo que perciben es un «trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital», censuró Mikel Noval, responsable de acción sindical de la organización. Y eso termina produciendo una pérdida de poder adquisitivo entre los trabajadores. Según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), entre 2008 y 2015 los sueldos subieron en Euskadi un 6,2%, mientras que el IPC escaló un 10%. De ese modo, los salarios «han perdido 3,8 puntos de poder de compra».

El problema desde un punto de vista de cohesión social no es sólo ese, sino también las desigualdades entre trabajadores. Esas «discriminaciones», apuntó Noval, se aprecian en Euskadi en distintos ámbitos: entre fijos (que en 2014 cobraron 2.489 euros al mes) y temporales (1.629); entre empleados del sector público (3.020) y del sector privado (2.153); entre quienes tienen jornada completa (2.580) y quienes la tienen a tiempo parcial (866); entre hombres y mujeres (ellas cobran un 24% menos, una diferencia que aumentó durante la crisis).

Como herramienta para mejorar las cosas no queda otra opción que «la pelea», advirtió Joseba Villarreal, responsable de negociación colectiva de ELA. Ante el bloqueo de las mesas negociadoras por los desencuentros con la patronal y las desavenencias entre sindicatos nacionalistas y de implantación estatal, la «lucha» acaba siendo, a su juicio, la vía para llegar a espacios vinculantes para las empresas. En la central abertzale quieren «subidas superiores al IPC para recuperar poder adquisitivo». Pero, además, apuestan por «hacer frente a la precariedad, las contrataciones a tiempo parcial y los sueldos de miseria». Una de las vías sería trasladar al sector privado las 35 horas semanales de jornada del sector público vasco, lo que «generará empleo». También habló de subir el salario mínimo a 1.200 euros y tomar medidas para limitar el alcance de la reforma laboral.

Pero sobre todo, y en eso incidió ‘Txiki’ Muñoz, lo fundamental para ELA es «tomar en cuenta la riqueza que se genera en nuestro pueblo para definir los salarios». Según recoge el informe presentado ayer, el sueldo medio se corresponde en Euskadi con el 90% del PIB per cápita, mientras que la media de la UE está en el 106% (hay que tener en cuenta que para calcular el PIB per cápita se toma la totalidad de la población, incluyendo niños, jubilados, etcétera). Eso sí, hay muchos matices porque en el país con sueldos más altos, que es Luxemburgo, el salario supone un 59% del PIB per cápita; mientras que en Polonia o Croacia, con retribuciones muy bajas, supera la media y escala hasta el 108 y 112%.