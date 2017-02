Kutxabank se dispone a prejubilar a 310 empleados, casi el 8% de su plantilla

Kutxabank sigue con el proceso de adelgazamiento de la plantilla iniciado hace ya algunos años, en una carrera que pretende rebajar de forma sensible los costes operativos ante el estrechamiento dramático que han sufrido los márgenes financieros. Incrementar el beneficio de forma importante es, en estos momentos, la obsesión del equipo directivo que lidera el presidente de la entidad, Gregorio Villalabeitia. No es una mera cuestión de ambición económica, ya que es el único camino que tiene Kutxabank para evitar la entrada de socios privados en su capital o, al menos, para retrasar ese momento. Así, su objetivo inmediato es prescindir de 310 empleados, que suponen casi el 8% de la plantilla total del banco vasco –al margen de CajaSur– y a los que se ha ofrecido un plan voluntario de prejubilación.

El plan no ha sido pactado con los sindicatos –éstos no estaban dispuestos a aceptar peores condiciones que en las prejubilaciones realizadas a finales de 2015–; es, por tanto, unilateral, pero no hay duda de que está en lo que en el mercado laboral se puede calificar como una oferta generosa.

La propuesta afecta a los trabajadores nacidos en los años 1955, 1956 y parte de 1957

El colectivo al que va dirigido es el de los empleados nacidos entre los años 55, 56 y el 12 de abril de 1957. La empresa les garantiza que el primer año tras abandonar el banco cobrarán el 75% de su salario neto, además de una cantidad lineal de 2.400 euros, lo que sitúa en una media del 78% la cobertura real de ese primer periodo.

Para los años siguientes y hasta que se consume la jubilación oficial –el momento en el que pasen a cobrar la pensión de la Seguridad Social–, Kutxabank garantiza el cobro del 75% del salario, además de abonar las cantidades del denominado ‘convenio especial’. Un acuerdo con la Seguridad Social por el que se abonan las cantidades pendientes de cotización –tanto las que corresponden al trabajador como a la empresa–, para evitar con ello una pérdida importante en la pensión a cobrar.

Kutxabank también ha cerrado más de 30 oficinas durante el último año dentro de su plan de ajuste

Como en estos casos la legislación impone que, aunque sea pequeño, hay siempre un recorte en la pensión, el banco entrega también una aportación de 12.000 euros para cubrir al menos una parte de esa pérdida de ingresos que los prejubilados tendrán en el futuro. En el anterior proceso de jubilaciones Kutxabank garantizó el 86% del salario el primer año, el 76,5% los siguientes y la compensación por la pérdida de pensión se elevó hasta 25.000 euros.

Este recorte en la cobertura del proceso de jubilación ha generado críticas en la representación sindical de los trabajadores, al tiempo que aseguran que se han negado a negociar este proceso como una parte más del nuevo convenio colectivo; una de las pretensiones que había planteado la dirección.

El recorte de plantilla que ejecuta ahora el banco se suma a la salida de 250 empleados a finales de 2015 y a otro centenar en los dos años anteriores. Aunque el objetivo principal es reducir el número de trabajadores, la firma también persigue un cierto rejuvenecimiento de sus profesionales. Para ello, a finales de 2016 incorporó a 30 nuevos empleados. En la actualidad la plantilla de Kutxabank está compuesta por 4.090 personas y se eleva hasta las 5.965 con CajaSur.

En el último año también se han cerrado algo más de 30 oficinas, en un proceso de racionalización de la red comercial que ha estado acompañado de una potenciación de la banca digital. Una estrategia que el banco vasco comparte, de forma inequívoca, con el resto del sector financiero.