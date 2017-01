El euríbor registra otro mínimo histórico tras un año en negativo

El euríbor acelera su caída y profundiza en terreno negativo. La principal referencia para calcular el precio de las hipotecas a interés variable cerrará enero en torno al -0,094%, un nuevo mínimo histórico. Ese porcentaje es inferior en 14 milésimas al registrado el mes anterior. De esta forma, el indicador completa un año en 'números rojos', un hecho sin precedentes. A estas alturas del pasado año estaba en el 0,042%. El retroceso abaratará las cuotas bancarias de los titulares de un crédito destinado a la compra de vivienda que renueven sus condiciones con el dato de enero. El ahorro será de unos 87 euros anuales en el caso de un préstamo de 120.000 euros a 20 años con un tipo equivalente al euríbor más un punto.

¿Cómo se calcula el euríbor?

El euríbor es el precio medio al que 64 bancos europeos se prestan el dinero entre sí (para establecer el cálculo se elimina el 15% de las operaciones con el tipo más alto y el 15% con el más bajo). Fluctúa a diario en función de la oferta y la demanda. El índice oficial empleado para las hipotecas es el promedio mensual del euríbor a un plazo de un año. A esa cifra las entidades le añaden un diferencial en los contratos firmados con sus clientes. Ese plus, que han elevado de forma apreciable en los últimos meses, varía según los casos. Suele oscilar entre el 1% y el 2,5%. Por tanto, un euríbor negativo no significa que el banco pague al titular de un crédito, sino que el tipo real que le aplica es menor. Un ejemplo: a los ciudadanos a los que les toque renovar las condiciones de sus préstamos con el dato oficial de enero y que hayan pactado un interés equivalente al euríbor más un punto se les está aplicando un 1,042% (la suma del indicador de noviembre de 2015 más el 1%), un porcentaje que bajará ahora al 0,906% (el -0,094% del presente mes más un punto).

¿De qué depende la evolución del euríbor?

Del precio oficial del dinero y de su previsible evolución a corto y medio plazo. El Banco Central Europeo lo mantiene en el 0% desde marzo del pasado año. Esa medida se traduce en el que el BCE otorga créditos sin intereses, de forma gratuita, a las entidades de la zona euro que se los soliciten. De esa forma pretende fomentar la inversión, el consumo y, en consecuencia, el crecimiento de la economía.

¿A qué obedece la caída del euríbor?

Al arsenal de medidas puestas en marcha por el BCE para, primero, combatir la profunda recesión que ha sacudido Europa y, después, fomentar el todavía débil crecimiento de la economía. El euríbor mantiene una caída casi ininterrumpida desde el verano de 2008. En julio de aquel año alcanzó el 5,393%. Desde entonces está en retroceso. En ese periodo, el Banco Central Europeo ha rebajado el precio oficial del dinero de la Eurozona, hasta situarlo en el 0%; se ha lanzado a la compra masiva de bonos, lo que empuja los tipos a la baja; y ha penalizado a las entidades que depositan en el BCE el dinero que no necesitan en un momento determinado para sus operaciones. En vez de pagarles intereses por ello, como era tradicional, ahora les cobra un 0,4% por guardarles esos fondos. De ese modo intenta empujarles a que pongan esos recursos en circulación mediante la concesión de créditos -el temor a impagos desde el inicio de la crisis les ha- y contribuyan así a mejorar la actividad.

¿Cómo es posible que el euríbor esté en terreno negativo?

Con el precio oficial del dinero en el 0%, lo que supone que el BCE concede créditos gratis a los bancos europeos, las entidades que pretenden colocar sus excesos de liquidez en el mercado interbancario se ven forzadas a ofrecer ese mismo tipo o uno todavía más atractivo (es decir, en negativo) en sus préstamos a otros grupos financieros. Además, teniendo en cuenta que el BCE les cobra el 0,4% por guardarles esos recursos, cualquier tipo, aunque sea negativo, que no llegue a ese -0,4% les saldrá más rentable que depositar el dinero que no necesitan ahora en la institución con sede en Fráncfort. Todo ello empuja al euríbor a los 'números rojos'. También la masiva compra de bonos por parte del Banco Central Europeo para inyectar liquidez en la Eurozona, que ha reducido drásticamente su rentabilidad -hasta cifras cercanas a 0-, lo que deja a las entidades financieras con escaso margen de maniobra para poner en el mercado los fondos que no van a necesitar de forma inminente. El -0,094% de enero es la media de un mes en el que el euríbor ha oscilado entre el -0,083% y el -0,102%.

¿Se mantendrá así a corto plazo?

El BCE mantendrá sus principales medidas de choque este año, por lo que «el goteo a la baja» del euríbor continuará en los próximos meses, ha explicado el analista de XTB Carlos Fernández. «A medida que la inflación repunte -en diciembre escaló hasta el 1,1% en la Eurozona, su nivel más alto desde septiembre de 2013, por el fuerte encarecimiento de la energía-, el BCE tendrá argumentos para retirar sus estímulos e iniciar subidas en los tipos de interés, que comenzarían a presionar al alza al euríbor», ha declarado a Europa Press.

¿Los hipotecados dejarán de pagar intereses por sus préstamos?

No. En teoría es posible, pero extremadamente difícil. Para ello sería necesario que el euríbor profundizara mucho más en el terreno negativo -lo que parece muy poco probable- hasta superar el diferencial medio que le suman bancos y cajas, que ha subido desde el inicio de la crisis y que supera el 1% en la inmensa mayoría de los casos. Por tanto, los titulares de una hipoteca sólo dejarán de abonar intereses si, cuando les toque renovar las condiciones de su crédito, ese margen se ha hundido hasta alcanzar 'números rojos' de ese volumen. En cualquier caso, algunas entidades financieras ya han comenzado a blindarse al incorporar en sus nuevos contratos que el tipo de interés real del préstamo nunca podrá ser negativo. Es decir, que en ningún caso pagarán por dejar dinero.