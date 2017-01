Azpiazu se muestra optimista sobre la posibilidad de un acuerdo sobre el Cupo

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, se ha mostrado hoy optimista sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo en torno a la liquidación del Cupo -la cantidad que Euskadi paga al Estado para financiar las competencias no transferidas-, que está pendiente desde 2007 y en torno al cual existen discrepancias valoradas en unos 1.600 millones de euros. Azpiazu, que ha comparecido en una comisión del Parlamento vasco para dar cuenta de su planes de cara a la legislatura que acaba de comenzar, ha advertido también que las estrecheces presupuestarias permanecerán no sólo en 2017 sino también durante algunos ejercicios más. En su opinión, la necesidad de controlar el déficit público no dejará un margen significativo para aumentar el gasto público hasta el año 2020, ejercicio en el que, ha indicado, «se producirá un punto de inflexión».

Azpiazu ha anunciado que ya se ha designado la comisión que estará encargada de negociar la liquidación del Cupo y también la elaboración de la ley quinquenal que debe articular los cálculos para el próximo periodo de cinco años. Esta comisión, que no se ha reunido aún, estará formada por seis representantes de cada una de las administraciones. En el lado vasco de la mesa, tres miembros han sido designados por el Gobierno y los otros tres por las diputaciones.

El consejero ha anticipado que el Presupuesto de 2017, que el Ejecutivo espera aprobar a finales de febrero, tendrá un carácter continuista respecto a la política que ha desarrollado hasta ahora el gabinete de Iñigo Urkullu, aunque con algo más de intensidad en las políticas de incentivación de la actividad económica. En síntesis, el Gobierno se compromete a mantener el gasto en políticas sociales aunque los problemas de recaudación fiscal y también la necesidad de moderar el déficit tampoco permitirán incrementarlo de forma significativa.