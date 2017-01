El Estado incluye la financiación de las pensiones en la emisión de 220.000 millones de deuda para 2017

No me digan que no les sorprende la que se ha montado con la RGI,por un % mas o menos alto y el silencion de la subida de las pensiones,no llega a medio punto,siendo el primero voluntad de los politicos y lo segundo derecho ¿? de los trabajadores ...y ahora estos abren una puerta a la financiacion...buscan captar fondos para aplicarselos a sus temas prioritarios.Independientemente de como quieran disfrazarlo.Curiosa forma de hacer politica economica ¿no ?.