ELA «ve posible» un acuerdo para blindar los convenios suscritos en Euskadi

El sindicato ELA, en una declaración de su comité ejecutivo difundida ayer, «ve posible» alcanzar con Confebask y el resto de centrales mayoritarias vascas un acuerdo interprofesional que blinde la negociación colectiva en Euskadi, ante la progresiva influencia de los acuerdos de ámbito estatal propiciada por el bloqueo existente en la comunidad autónoma vasca.

La formación nacionalista, que alerta de que ese pacto no resolvería los convenios concretos que están aún por renovar, echa balones fuera sobre su responsabilidad y culpa a la patronal del bloqueo. Además, atribuye al cambio de posición de la asociación empresarial, al haber renunciado ésta a exigir «paz social» a cambio de un acuerdo interprofesional, la existencia ahora de un camino despejado para alcanzar el citado pacto.

El sindicato que dirige Adolfo ‘Txiki’ Muñoz da también una explicación de las causas que han llevado a Confebask a renunciar a su exigencia de paz social. Según su interpretación, la organización que preside Roberto Larrañaga ha cambiado de postura ante «el creciente peligro de perder el monopolio como patronal, al que va unido la financiación pública». Según la ejecutiva de ELA, ese riesgo ha sido vislumbrado con claridad en la negociación de los acuerdos marco sectoriales (comercio, ya firmado; y hostelería, en conversaciones) en el que «aparecen otras patronales que discuten su monopolio y están dispuestas a pactar mejores contenidos».

La central abertzale advierte también de que un acuerdo interprofesional no resuelve el bloqueo de los convenios concretos que no han sido renovados, en los que mantendrá sus posiciones. Y como es habitual, mantiene sus críticas al Gobierno vasco y al PNV, a los que culpa de no haber ejercido una defensa política para que «la negociación colectiva se realice aquí», en contra de lo que hicieron en 1994, apunta. Finaliza su comunicado con una guinda tras los muchos fracasos del Ejecutivo en su deseo de incorporar al sindicato a la ‘normalidad’ negociadora en Euskadi: «ELA sabría valorar, como lo hizo en 1994, una acción política favorable al derecho a la negociación colectiva en el ámbito vasco».

Aportaciones

En cuanto a las aportaciones realizadas –la mayoría de matiz– por la primera central vasca al texto presentado por Confebask en la primera reunión del acuerdo interconfederal, realizada el pasado 30 de noviembre, no presentan grandes discrepancias que a primera vista puedan ser causa de bloqueo.

El escollo más importante puede estar en su propuesta –contenida en un artículo añadido, el sexto– en favor del desbloqueo de la negociación colectiva sectorial, por el que las partes se comprometan a «iniciar todas aquellas acciones que propicien el desbloqueo» de aquellos convenios y acuerdos que se están negociando, pero que no se firman por desacuerdos relacionados con la ultraactividad.

Además, a ELA no le gusta que en el documento se hable de convenios firmados por «mayorías suficientes» para que sean afectados por el acuerdo interconfederal, y prefiere tachar el calificativo de «suficientes» ante el temor de que se pudiera dar alguna interpretación perversa al mismo.