¿Qué me pasa, doctor Bot?

La pregunta no tiene más misterio. La novedad está en la respuesta, que no vendrá de nuestro doctor de cabecera sino de un móvil o un ordenador. La empresa Universal Health Services, creada en Stanford por dos promotores vasco, ha puesto en marcha un asistente virtual que, en cuestión de segundos, resuelve cualquier duda médica. Desde una consulta general sobre los efectos secundarios de un medicamento hasta un personalísimo ‘qué me pasa, doctor, si me mareo al ponerme de pie’. «El asistente irá haciendo preguntas, como si has ingerido algún alimento o cuánta agua has bebido ese día, para definir las posibles causas. Incluso hará distinciones por su cuenta. Si le preguntas por un mareo a una hora temprana de la mañana, te dirá que muy probablemente tengas la tensión baja, que no es nada serio y que es sólo un pequeño desajuste porque estás recién levantado. Si en cambio le haces esa misma pregunta por la noche, la respuesta variará porque ahí queda descartada esa primera respuesta y tiene que buscar otras opciones», explica Fernando Macho, experto en internacionalización, creador junto al matemático y bioestadístico Arturo Devesa de la herramienta.

Los datos MedWhat. Asistente médico virtual capaz de resolver dudas y realizar historiales 200.000 euros es el capital social con el que la compañía dio sus primeros pasaos en 2011 160.000 euros de facturación logró el año pasado. Esta cifra ya está superada en el ejercicio en curso 9’4 la complejidad tecnológica eleva las necesidades de financiación hasta los 9,4 millones

Para lograr un diagnóstico preciso, MedWhat cruza «miles de bases de datos de los más prestigiosos centros médicos: de la clínica Mayo, el hospital Monte Sinaí, la Universidad de Navarra, la de Stanford... Hemos gastado mucho para poder acceder a toda esa información», se enorgullece Macho.

Al ir procesándo todos los datos que extrae de estas fuentes, el asistente va aprendiendo, con lo que mejora y agiliza el servicio de cara a la siguiente pregunta del mismo u otro usuario. Pero si es el mismo, además irá elaborando su historial, que también será fuente de información cuando el usuario plantee nuevas cuestiones «porque no puede recibir la misma respuesta o indicación una persona con unos antecedentes médicos que otra que haya sufrido enfermedades distintas», subraya Macho.

Para lograrlo no sólo hace falta echar mano del ‘big data’, es decir, de herramientas que permiten cruzar y trabajar con infinidad de datos reflejados a su vez en una infinidad de bases de diferentes procedencia. Antes han tenido que librar otro escollo; hacer que la comunicación entre hombre y máquina sea «absolutamente natural», esquivando, por ejemplo, lo difícil que es a veces describir un dolor. «Utilizamos tecnología pionera en ‘chat-bot’, es decir en la conversación con robots. El ‘bot’ ha de entender lo que dice cada persona sin importar cómo se exprese. Igual que sucede en el lenguaje natural. Es más, el asistente ya es capaz de hacer ciertas deducciones en función del tono e inflexión de la voz de quien hace la pregunta», indica Macho. El servicio ya es accesible en inglés y está perfeccionándose en castellano, chino, francés y japonés.

El valor de la información Cuando un usuario hace una consulta a MedWhat también está aportando información al sistema. De hecho, la única pregunta que hace el usuario es la primera. A partir de ahí, es la aplicación la que va cuestionando al paciente sobre su historial o hábitos de vida. Si sientes fatiga, por ejemplo, te preguntará cuánto pesas o si fumas. Esa información, cruzada con la de otros usaurios, permite crear bases de datos que, siguiendo el ejemplo, analicen la correspondencia entre la fatiga y el consumo de tabaco y la obesidad. De ahí que la herramienta desarrollada por Fernando Macho y Arturo Devesa también sea útil (y en este caso de pago) para servicios públicos de salud, centros de investigación, farmacéuticas o incluso aseguradoras.

Aunque ya cuentan con socios como la Universidad de Stanford y Orange y han logrado una inversión de 1,8 millones de euros, la complejidad de mix tecnológico que se esconde tras MedWhat les exige realizar una nueva ronda de captación de fondos, motivo por el que presentarán el asistente virtual los días 18 y 19 de octubre a B-Venture, donde EL CORREO reunirá a promotores de ‘startups’ como la suya con posibles financiadores. El congreso cuenta con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, y la colaboración de Elkargi, BStartup de Banco Sabadell, Laboral Kutxa, CaixaBank , ESIC y la Cámara de Comercio de Bilbao.