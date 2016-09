Tentación a domicilio

La tentación ya no vive arriba. Está mucho más cerca; al otro lado de la puerta preguntando directamente por ti. Desde 2010, la empresa vizcaína Apanymantel –así, todo junto– ofrece la posibilidad de recibir a domicilio pedidos de repostería, heladería y catering, deliciosos nichos de negocio aún poco explotados en internet. «La idea inicial era crear un portal de entrega de menús tipo Just Eat, un ‘marketplace’ que te diera la oportunidad de escoger entre varios restaurantes o tipos de cocina y que desde una única página posibilitara realizar el pedido, sin redirigirte a la web del restaurante que has elegido. Aún no existía Just Eat, pero vimos que varias multinacionales ya habían entrado en el negocio, así que buscamos la forma de darle media vuelta. Miramos en qué otros segmentos dentro de la comida aún no se realizaba la entrega a domicilio. Así llegamos a las pastelerías», explican el ingeniero Ibon Beraza y el economista Iñaki Aberasturi, sus fundadores. «Muy poco después nos dimos cuenta de que sólo con la repostería no íbamos a poder sacar el proyecto adelante y que teníamos que llegar a otro tipo de productos y añadimos el catering, los helados y las flores», explican al enumerar la oferta actual de la compañía.

Los comercios asociados se comprometen a ofrecer los mismos precios en su tienda que en la web

En total ya trabajan con 150 pastelerías, 25 compañías de catering, 50 floristerías y cuatro heladerías, repartidas por toda España, a las que ofrecen disponer de una tienda web de la que no tienen que estar pendientes en ningún momento. «Los comercios con los que trabajamos son muy pequeñitos y muchas veces están atendidos por su propio propietario. A alguien que está solo en un obrador no le puedes pedir que encima ande pendiente de aplicaciones informáticas o programas de gestión de encargos. Esa es nuestra labor y procuramos hacerla sin cambiarles la forma de funcionar ni lo más mínimo. De hecho, reciben el pedido exactamente igual que lo han hecho toda la vida; a través del teléfono, sólo que la llamada la hace una máquina», ríen. Para los comercios la inserción en el mercado de Apanymentel es gratuita, incluyendo el mantenimiento y diseño de los contenidos. Sólo pagan una comisión por cada pedido. Si no hay encargos, no hay comisión.

Díselo con rosas Buscando otros productos que poder vender a través de su web, Beraza y Aberasturi recurrieron a las flores, la cuarta pata de Apanymantel. «Queríamos añadir el factor regalo, y las flores nos parecieron ideales para eso, pero queríamos huir del modelo de Interflora. No se trata de que encargues las flores aquí y la floristería haga el encargo a otra que igual no trabaja con las flores que has elegido y acaba mandando un ramo que no es el que tú querías. Nosotros queríamos que el cliente pueda ver exactamente qué puede comprar y qué va a recibir la persona a la que manda flores», explican.

A cambio, deben comprometerse a tener los mismos precios en la tienda que en la web y a ser ellos quienes realicen la entrega, cuyo precio no deberá superar los cuatro euros. «Los productos de repostería y catering son muy delicados. El repostero o cocinero es quien sabe manipularlos, a qué temperatura deben trasladarse… Si quieres que el cliente lo reciba tal y como ha salido de la cocina no se puede transportar de cualquier manera, y creemos que quien mejor cuida esos detalles es el propio productor, que deberá seguir con nuestros pedidos el mismo sistema de entrega que emplee habitualmente. El tope del precio está establecido porque ahí, a partir de los cuatro euros, parece que hay una barrea psicológica y a todos nos cuesta mucho pagar más por recibir algo», matiza Beraza.

Recorrer toda España

Conseguir una primera cartera de clientes con la que poder inaugurar el mercado fue «un trabajo arduo», que en principio él emprendió en solitario. «Bueno, al principio no teníamos aún ni web. Tuve que ir por toda España buscando tanto pequeños establecimientos como otros más reconocidos, como la bilbaína Arrese o Lhardy, en Madrid. La verdad es que podría decir que en eso la crisis nos ayudó un poco, porque algunos de los pequeños obradores estaban pasándolo mal y vieron en nosotros una oportunidad para lograr ventas a través de un canal que no trabajaban. Si llegamos a acudir con la misma propuesta cuando las cosas iban bien, igual no nos habían hecho caso. Pero aún así fue un trabajo de hormiguita», reconoce Beraza.

También son ellos los únicos que manipulan el producto durante el transporte

Pero ahora ya no vale el puerta a puerta. Las entregas se pueden hacer a domicilio; la publicidad, no. Ahora toca apostar por el marketing a lo grande, y para obtener los fondos con que hacerlo, Beraza y Aberasturi han decido asistir los próximos días 18 y 19 de octubre a B-Venture, donde EL CORREO reunirá a promotores de ‘startups’ como ellos con posibles financiadores. El congreso cuenta con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, y la colaboración de Banco Sabadell Startup, Laboral Kutxa, Elkargi, ESIC, la Cámara de Comercio de Bilbao y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).