Niños de reestreno

Roberto Bernabéu y Patricia Robledo son padres de gemelos. Ya saben, ilusión y alegría por partida doble, pero también gastos e intendencia. Cualquier casa en la que entren dos criaturas a la vez parece menguar de inmediato. «La idea de la web surge de una necesidad personal; la de deshacernos de todo lo que los niños ya no iban a necesitar pero que daba pena tirar porque muchas veces lo dejaban como nuevo», explican. La solución tradicional es donarlo a alguna ONG o traspasárselo a cualquier familiar o amigo con hijos menores que los propios. Pero poco a poco en España hemos ido perdiendo el reparo a comprar prendas de segunda mano, con lo que los padres tienen una tercera opción: vender.

«Los dos trabajábamos en áreas relacionadas con las ventas y el desarrollo de negocios en sendas multinacionales; Patricia como ingeniero en telecomunicaciones y yo, desde el área márketing, por lo que estábamos acostumbrados analizar nichos de mercado y vinos que en la ropa infantil de segunda mano lo había porque existían modelos de negocio que aún no se habían explotado. Nunca habíamos trabajado por nuestra cuenta pero como teníamos una experiencia laboral muy acorde al salto que queríamos dar, en 2013 nos lanzamos», señala Bernabéu.

Páginas web de venta de artículos de segunda mano, aunque sea especializadas en segmentos como los bebés, ya hay muchas, por lo que ellos tenían claro que debían buscar un enfoque distinto. «Pese a que no lo parezca este es un negocio con mucha tecnología detrás. Para que funcionara tenía que coger volumen pronto, tenía que tener enseguida una gran oferta de productos disponibles y mantenerla siempre, y la única forma de lograrlo era hacer que la compañía funcionara como una cadena de producción. Se nos ocurrió que la mejor manera de procesar un gran número de prendas –miles, de hecho– con rapidez era que la valoración económica la hiciera el propio vendedor con una calculadora que le proporcionaríamos nosotros a través de la web», resume el promotor de Quiquilo.

Es decir, aquí no hay una persona que, vestidito a vestidito o abrigo por abrigo, vaya evaluando cuánto se puede pedir por cada uno de ellos al sacarlos a la venta. Bernabéu y Robledo crearon un software que a partir de una serie de datos concretos, como la marca, la temporada a la que pertenece o las existencias en stock, fija un precio. «Basta con visitar la web para que cualquiera que quiera vender sepa antes de desprenderse de las prendas cuánto va a recibir por ellas si es que finalmente son aceptadas para entrar en nuestro catálogo». Si el trato le parece justo, Quiquilo le envía las bolsas necesarias para empaquetar la ropa y se ocupa después de recogerlas.

El turno de las validadoras

Es el turno entonces de las validadoras, las personas que se ocupan de decidir si la prenda «pasa por nueva o no». En la actualidad hay cuatro, pero a finales de año la previsión de los promotores es crear otros dos puestos de trabajo en el control de calidad. «No hay regateo ni cambios de precio. Nada de ‘está bien pero podría estar mejor y por eso te pago una cantidad en vez de otra’. Sólo caben dos posibilidades; que las validadoras den su visto bueno y paguemos inmediatamente al vendedor el dinero calculado por el software, o que la ropa no sea considerada apta para nuestra web. Si no está en las condiciones que exigimos, damos la posibilidad de recuperarla, pagando esta vez seis euros por el envío, o donarla», explican. La mayoría de la gente, una vez que por fin ha hecho hueco en el armario, prefiere que Quiquilo la done a la Cruz Roja o la ONG Ningún niño sin cenar. «Junto a la transparencia en los precios y al cobro inmediato (al margen del tiempo que la ropa esté en nuestro stock), la gran ventaja para el cliente de nuestra web sobre plataformas como Wallapop es que somos nosotros los que lo hacemos todo. La media de prendas que recibimos en cada envío es de 35. Si un particular quiere vender treinta prendas en una plataforma de venta online, lo normal es que tenga que subir treinta fotos y rellenar treinta fichas explicativas con las características de cada una de ellas. En cambio, con nosotros lo único que tiene que hacer es meterlas en las bolsas que nosotros mismos le hemos remido», subrayan.

Eso de cara al ‘cliente vendedor’. Al que está al otro lado, al ‘cliente comprador’, le ofrecen un precio de ganga. El propietario de estreno ya ha rentabilizado ese faldón o cazadora, así que no tiene una gran exigencia económica, lo que permite que el segundo propietario, el de reestreno, pueda adquirirla por un precio hasta un 85% por debajo del que en su día marcaba la etiqueta, «y esa es la única diferencia», subraya Bernabéu. En caso de surgir cualquier pega (tallas equivocadas o cambios de opinión), la devolución gratuita.

En la actualidad la firma quiere empezar a protagonizar mayores campañas de márketing e invertir en tecnología que analice los datos de ventas y ayude a mejorar la experiencia del cliente, y controlar mejor las tendencias de consumo. Para lograr los fondos necesarios han decido asistir los próximos días 18 y 19 de octubre a B-Venture, donde EL CORREO reunirá a promotores de ‘startups’ como ellos con financiadores. El congreso cuenta con el patrocinio del Gobierno vasco, la Diputación foral de Bizkaia y el Ayuntamiento de Bilbao, y la colaboración de Banco Sabadell Startup, Laboral Kutxa, Elkargi, ESIC, la Cámara de Comercio de Bilbao y la Universidad del País Vasco (UPV/EHU).