La eclosión comercial prende en el Casco Viejo Los establecimientos hosteleros del Mercado de la Ribera han estado abarrotados durante estos días. / FERNANDO GÓMEZ La apertura en festivos sigue despertando polémica en Bilbao, pero cada vez más comercios optan por subir la persiana en la ‘zona cero’ del turismo en la villa... y también en algún otro barrio LUIS LÓPEZ Domingo, 1 abril 2018, 19:19

Hay ciudades que viven perfectamente sin turismo. Algunas son ciudades magníficas -en Alemania hay muchas- que están rodeadas de bosques y de industrias. Nos parecen sitios aburridos y nunca viajaríamos allí.

Bilbao eligió un modelo diferente. Porque cuando la ciudad se reinventó en torno al Guggenheim no lo hizo para pasar inadvertida, sino para ser importante. Y lo está consiguiendo: el año pasado recibió 913.000 visitantes, más de dos veces y media el equivalente a su población. En poco más de veinte años la aportación del turismo al PIB bilbaíno ha pasado de prácticamente la nada a suponer alrededor del 7%. Además, la tendencia sigue al alza y buena prueba de ello es que el aeropuerto ha alcanzado su récord de conexiones (50) y ha incrementado el número de billetes un 10,9%. Como guinda, de aquí a final de año abrirán siete hoteles más en la villa.

Pues pese a todo ello, a estas alturas parece que aún no sabemos muy bien cómo gestionar esta revolución. Qué ofrecer a quienes nos visitan. El Ayuntamiento lleva seis años impulsado el Basque Fest durante la Semana Santa para llenar de vida las calles de Bilbao y que los turistas no se encuentren un páramo. También para levantar el mar de persianas echadas que lo cubría todo hace un par de décadas. «Es un llamamiento para que la ciudad se mantenga activa», apunta Xabier Ochandiano, concejal de Desarrollo económico.

Poco a poco la estrategia surte efecto. Sobre todo en el Casco Viejo, que bulle los días festivos y desde el jueves es un hervidero. «La hostelería abre toda», asegura Unai Aizpuru, presidente de la asociación de comerciantes del Casco. «Estas fechas nos dan el oxígeno que necesitamos para continuar», se felicita Alberto Alonso, que regenta tres locales en la zona ‘gastro’ del Mercado de la Ribera -Me tienes frit@, Huevos y tortillas, y Hamburguesas Gloria bendita-. «No abrir en estas fechas sería una locura total», proclama ante una muchedumbre que no deja ni una mesa libre. «Los turistas flipan... No veas las fotos que hacen a las barras de pintxos».

La resurrección de la hostelería bilbaína en festivo está fuera de toda duda. Incluso más allá del Casco Viejo. En Abando «hay una oferta importante que se adapta a la demanda», asegura Jorge Aio, gerente de BilbaoCentro, la asociación empresarial del distrito. Pero, ¿qué pasa con el comercio? «El cliente que hace rentables los 1.800 establecimientos del centro se marcha...», replica para justificar que en esta zona los negocios abiertos sean un exotismo.

«¡Claro que es rentable!»

En el Casco Viejo no. Junto a los 250 establecimientos hosteleros a pleno rendimiento hay «más de 75 comercios» que también se han animado a levantar la persiana esta Semana Santa. Es casi la quinta parte de la red comercial en esta zona y nunca antes se había alcanzado una cantidad semejante. «¡Y claro que es rentable!», asegura Julie Planté, propietaria de Aparté, una tienda de ropa en la calle Loteria. Lo dice después de vender en menos de dos horas «un vestido de cien euros, dos camisetas de ochenta, y unos zapatos». Ella es de Biarritz y aprecia un fenómeno peculiar: «Cuando vosotros vais a Francia en estas fechas estáis bien contentos de tenerlo todo abierto, pero aquí en Bilbao... ¡Mira que cuesta! Muchos clientes que vienen me preguntan por qué hay tantas tiendas cerradas».

Diferentes perspectivas 913.000 turistas llegaron a Bilbao el año pasado, un 4% más que el anterior. El turismo ya supone alrededor del 7% del PIB de la villa. Los que quieren más Los hoteleros de Destino Bilbao, el Ayuntamiento y parte del sector comercial buscan que más negocios levanten la persiana para hacer Bilbao más atractivo para los turistas. Los que no ven negocio La patronal del comercio vizcaíno, Cecobi, mantiene que abrir los festivos, mayoritariamente, no es rentable, ya que el turismo se concentra en zonas muy específicas y los visitantes se gastan el dinero en hostelería y recuerdos, pero no en el comercio tradicional y el textil. Los que vigilan La presión sindical tiene un papel fundamental porque ha logrado que las grandes superficies -que tienen una gran capacidad tractora en todo el sector- no abran ni los ocho festivos anuales a los que tienen derecho. Además, aseguran que «vigilan» las calles para que las cosas no cambien.

Es por la polémica de siempre. ¿Deberían abrir más comercios en festivos? ¿Debería extenderse esta tendencia a otros barrios? Hay dos posturas enfrentadas. Para los hoteleros agrupados en la asociación Destino Bilbao, sí urge un cambio de mentalidad. Su presidente, Álvaro Díaz-Munio, considera que la presión sindical ha logrado que las grandes superficies tiren la toalla y renuncien a mantener la actividad en festivo como hacen en el resto de comunidades autónomas. Ni siquiera abren los ocho días al año a los que tienen derecho por ley. Cuando alguien ha tratado de subir la persiana, las protestas le han obligado a desistir, como ocurrió con Decathlon en 2014. «Las grandes superficies están bloqueadas por los sindicatos, y el pequeño comercio se deja llevar», acusa.

Jesús Serrano, de verde, conversa con unos clientes.

En el extremo opuesto está Pedro Campo, presidente de la patronal del comercio vizcaíno (Cecobi). A su juicio, en términos generales no hay demanda como para mantener la actividad comercial en festivos. «Si viésemos oportunidad de negocio, abriríamos. No hacerlo sería del género tonto», asegura. Para justificar su opinión acude a una estadística que revela que, «sólo el 9% de las necesidades de gasto que manifiesta el turista son en comercio; y de esa cifra, el 90% es para souvenirs... Aquí nadie viene a comprarse un pantalón o unos zapatos». Opina que la clave para que Bilbao supere las dos pernoctaciones por visitante (ahora están en 1,9) no es que haya tiendas funcionando, sino ‘venderles’ otros atractivos en el conjunto del territorio.

Quién nos lo iba a decir...

Pero, con todo, sí hay negocios más allá de la hostelería que funcionan cuando el calendario marca en rojo. Por ejemplo, las pastelerías. «Cada año es un poco mejor que el anterior», asegura Manuel Angulo, propietario de la confitería Don Manuel, en Alameda de Urquijo. Eso sí, en Semana Santa la clientela cambia: los habituales casi se evaporan y llegan los foráneos. «Sobre todo viene gente de Madrid, Barcelona, Valencia, Extremadura... ¡Quién nos lo iba a decir hace unos años, con el tema político que teníamos!».

Además, al calor de la efervescencia gastronómica, y siendo Bilbao referente en la materia, han surgido negocios que también aprecian un enorme potencial en los periodos festivos. Como La Quesería, en el Casco Viejo, que el jueves y el viernes abrió en horario de domingo, es decir, de 11 de la mañana a tres de la tarde. «Funcionamos desde hace tres años y medio, y desde el primer momento optamos por dar servicio estos días... Si lo seguimos haciendo es porque no nos va mal», razona la propietaria, Judith Gómez.

Lo que opinan los expertos Xabier Ochandiano. Concejal de Comercio ¿Hay gente que deja de venir a Bilbao porque faltan tiendas abiertas? «Creo que si abriésemos más ganaríamos atractivo porque el comercio, con carácter general, los festivos no abre. La finalidad de iniciativas municipales como el Basque Fest es que la ciudad se mantenga activa». Aitor Elizegi. BilbaoDendak «Tenemos que conseguir crear un ‘mix’ de comercio y restauración que puede funcionar muy bien no sólo en el Casco Viejo, sino en las rutas hacia el Guggenheim, el Azkuna Zentroa y San Mamés. Eso lo ven los nuevos emprendedores; el cambio vendrá con ellos». Álvaro Díaz-Munio. Destino Bilbao «Las grandes superficies, que tiran de estas cosas, están bloqueadas por las presiones sindicales; y esa presión también condiciona al pequeño comercio. Al final, para ir desde casi cualquier hotel hasta el Casco Viejo hay que atravesar una ciudad que sigue estando casi vacía». Pedro Campo. Cecobi «Si los empresarios viésemos oportunidad de negocio, ¿acaso no íbamos a abrir? No hacerlo sería del género tonto. Pero la gente que viene a Bilbao consume en hostelería y souvenirs, no viene aquí para comprarse unos zapatos. Eso sí, quien ve que es rentable, abre». Unai Aizpuru. Comerciantes Casco Viejo «Con el turismo ha llegado una gran oportunidad y, poco a poco, cada vez más comerciantes están aprovechando la coyuntura. Además, están abriendo negocios más enfocados al turismo, más adecuados para el momento que estamos viviendo... Más pegados al mercado». Xabier Basañez. Director del BEC «Entre la gente que viene al BEC detectamos que demandan más ocio nocturno: por ejemplo, más restaurantes entre semana. Y lo de abrir en festivos forma parte de la misma historia: si queremos vivir de los servicios y del turismo tenemos que adaptarnos a lo que quieren los visitantes».

Al final, lo que buscan los visitantes es lo mismo que busca cualquiera cuando viaja: cosas diferentes. Ahí tienen recorrido negocios como Rzik, en la calle Correo, que vende productos elaborados con materiales reciclados. El escaparate ya llama la atención. Así que entra la gente. «Esta Semana Santa está siendo mejor que la del año pasado», valora su propietario, Javier Mayoral. En una libreta lleva la estadística de sus ventas, y el 70% se las han llevado forasteros. «He tenido a gente de Turquía, de Reino Unido, de Córcega, de Salzburgo...».

Sectores especiales

Un toque especial también tiene Malmö, de Lu Abellanal, una tienda de diseño nórdico que también aprecia el impulso que le da el turismo en estas fechas. «¡El Casco Viejo está lleno! Esto no tiene nada que ver con como era hace años...».

Javier Mayoral, de Rzik, atiende a una clienta turca.

Fuera de esa zona también hay negocios con un toque diferencial. Como BilboGames, en Alameda de Urquijo, que está especializado en juegos de mesa y estrategia. «El año pasado por estas fechas hicimos la prueba: abrimos. Nos fue bien, y hemos repetido», dice el dueño, Jesús Serrano. Su sector es especial porque «quienes tienen este tipo de aficiones lo primero que hacen cuando viajan es ver qué tiendas de este tipo hay en sus lugares de destino». Por eso hay gente que, antes de ver el Guggenheim, curiosea, y compra, en negocios como este.

Al final, cada caso, como cada empresa, es diferente. No tiene el mismo coste abrir cuando se tienen varios empleados, que cuando el propio dueño es quien baja unas horas a ver qué pasa; ni es lo mismo estar ubicado en un rincón remoto o en uno de esos ejes mágicos que unen el Casco Viejo, el Guggenheim y la Alhóndiga; y también es diferente vender zapatos o artesanía. En fin, que hay muchas variables a tener en cuenta por cada empresario para responder a la cuestión fundamental: ¿Es rentable abrir en festivo?