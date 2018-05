LA CLAVE Zaldibar diseñará un plan de alquiler social para la juventud Zaldibar elaborará un inventario de las viviendas vacías. / M. DÍAZ Realizará un inventario de las viviendas vacías para ofrecerlas al sector de entre 18 y 32 años por 125 euros al mes por persona como máximo MANUELA DÍAZ ZALDIBAR. Viernes, 11 mayo 2018, 02:00

Zaldibar no es ajeno a los problemas de la juventud a la hora de encontrar piso. La falta de alquileres y su elevado precio son una losa para la emancipación, que el Consistorio, a propuesta de la plataforma Barrura, creada para impulsar el alquiler social para jóvenes, se ha propuesto mitigar. El consistorio diseñará un plan de alquiler social para jóvenes de entre 18 y 32 años en el que los alquileres no superen los 125 euros por persona al mes. La medida fue aprobada con los votos de EH Bildu y la abstención de PNV y PSE.

El primer paso será la elaboración de un inventario de casas vacías y la redacción de un diagnóstico en el que tomen parte tanto la juventud «como otros colectivos con dificultades para encontrar vivienda», apuntó la alcaldesa, Eneritz Azpitarte. Por su parte, desde la plataforma Barrura ven «indispensable» una colaboración directa entre los representantes políticos y la juventud.

Desde Barrura hablan de más de 200 viviendas vacías, nada desdeñable para los poco más de 3.000 habitantes con los que cuenta Zaldibar. Sin embargo, en el Consistorio no existe un registro. «Es importante conocer el dato real para comenzar a elaborar un diagnóstico y un plan de vivienda», señaló la representante de EH Bildu. Y el inventario no solo se hará a través de las personas empadronadas en cada vivienda, que a veces no refleja la realidad, sino teniendo en cuenta el consumo del inmueble.

«Es importante conocer el dato real para comenzar a elaborar un diagnóstico y un plan de vivienda»

Propuesta del PNV y PSE

El Consistorio priorizará el alquiler en los pisos vacíos que sean propiedad municipal, salvo los destinados a casos de emergencia social. Además, tras el diagnóstico se compromete a realizar campañas de concienciación para estimular que las viviendas desocupadas pasen a formar parte del parque de alquiler.

Según la propuesta lanzada por Barrura y aprobada por el Consistorio, los beneficiarios deberán tener entre 18 y 32 años, y no superar los 17.000 euros de ingresos anuales. Plantean también que el precio máximo mensual a pagar no supere los 125 euros y que un técnico municipal supervise el buen estado de la vivienda e indique el número de inquilinos que puedan vivir. La iniciativa, avalada por un centenar de firmas, cuenta con el apoyo deCastet Elkartea, Guraso Elkartea, Gari Rock, la coral, Txintxaur, Zaldibarko Jendeak, Zaldibarko Txosnagunea, Arku Taldea y Zaldua Kirol Elkartea.

Tanto PNV como PSE reconocieron la problemática de la vivienda en Zaldibar, pero no como exclusivo de la juventud sino de toda la sociedad. Sendos abogaron por que el Ayuntamiento se embarcara en proyectos de construcción o compra de pisos para dar respuesta a la demanda vecinal.