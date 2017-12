Uribarri Barrutieta confía en acudir al Mundial que se celebrará en San Francisco Uri defiende los colores del Getxo Artea y estudia IVEF y Educación Primaria en Deusto. / E. C. La iurretarra que milita en el Getxo se ha hecho un hueco en la selección absoluta Seven, con la que ha participado en las World Series en Dubai VIRGINIA ENEBRAL DURANGO. Viernes, 15 diciembre 2017, 01:00

La promesa es ya una realidad. La iurretarra Uribarri Barrutieta, más conocida como Uri, es una pieza fija en las concentraciones de la selección absoluta de rugby Seven. A principios de este mes estuvo en Dubai para disputar la primera de las World Series, en las que perdieron contra Cánada, para imponerse en los siguientes dos compromisos ante Fiji e Irlanda. Aunque la jugadora formada en el Durango Rugby Taldea no entró en la alineación inicial, participó en los tres choques. «Me he sentido más cómoda, entiendo mejor los fundamentos de esta modalidad, cómo hay que defender, cómo moverse... Sin embargo, aún tengo mucho margen de mejora», reconoce Barrutieta, quien ocupa la demarcación de tres cuatros. Por ese motivo, prefiere no dar nada por seguro. «Estoy yendo a todas las convocatorias, pero hay mucho nivel, cada vez hay más gente buena, así que en cada ocasión luchas por hacerte con una plaza».

Esta vecina de Iurreta ve «mucho mejor» a las leonas, que lograron mantener la condición de 'Core Team'. «Estamos más unidas y se nota a la hora de tirar para adelante. Aunque perdimos el primer encuentro, hicimos una defensa inimaginable. Jugamos mejor y cada día luchamos por estar ahí. Ya no somos un equipo que salta al campo y se busca las castañas como puede. Hemos demostrado que podemos estar ahí». La próxima cita, en enero, le llevará a Sídney. A pesar de viajar tanto, los compromisos deportivos dejan poco tiempo para el turismo. «Se hace duro, es mucho tiempo fuera de casa, pero puedes descubrir la cultura que hay en torno a este deporte en otros países y, en ese sentido, Australia es una pasada».

Copa de Campeones

El año que viene no tendrá que irse tan lejos ya que San Mamés acogerá las finales de la Copa de Campeones y la Copa Desafío, los dos torneos continentales más importantes del rugby europeo, que por primera vez se celebrarán en el Estado. Barrutieta ya tiene las entradas. «Intentaré ir a todos, aunque veremos si estoy aquí», admite. «Que conjuntos de este nivel vengan a Bilbao solo ocurre una vez en la vida y es muy importante. Hace falta que se jueguen estos partidos en Euskadi para que se anime más gente, sobre todo, chicas, y salgan más equipos».

Con este ritmo se hace difícil compaginar las competiciones internacionales con los estudios, que en su caso son un doble grado de IVEF y Educación Primaria en Deusto. «Este año he cogido la mitad de las asignaturas porque el pasado llegó un momento que no tenía tiempo ni para dormir y aún así voy bastante mal. Tengo los exámenes ahora y haré lo que pueda. De todos modos, voy a aprovechar al máximo la oportunidad que tengo y después ya veremos».

La exjugadora del DRT, que defiende ahora los colores del Getxo Artea, confía en estar en la Copa del Mundo de Seven que se celebrará en julio en la ciudad norteamericana de San Francisco. «Haré todo lo posible».