Urbanizaciones de nivel sitúan a Durango entre los pueblos de mayor renta per cápita Nueva urbanización de calidad ubicada en Durango. / M. D. Ocupa la vigésima posición a nivel nacional, después de Getxo, con unas gananacias de 14.650 euros por persona MANUELA DÍAZ DURANGO. Sábado, 16 junio 2018, 02:00

Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) han levantado expectación en Durango. La villa es uno de los nueve municipios vascos que figuran entre las treinta localidadess de más de 20.000 habitantes con mayor renta neta media per cápita. Es la segunda localidad vizcaína en el ranking Nacional, tras Getxo, y la quinta mejor posicionada de Euskadi. Para el catedrático de Sociología de la UPV, Ander Gorrotxategi, detrás del ascenso de Durango está el «significativo proceso de transformación interno» que ha sufrido la villa en los últimos años. Las nuevas urbanizaciones, de cierta calidad y alto coste, unido a la buena comunicación de esta cabeza de comarca con respecto a Bilbao y a otras localidades, ha incentivado el asentamiento de nuevas unidades familiares de clase media.

Con unas ganancias de 14.650 euros al año por vecino, Durango es el vigésimo municipio de más de 20.000 habitantes con mayor renta neta media per cápita. No obstante, este ascenso no supondrá para los durangueses un cambio «sustancial» en la sociedad. Todos quieren figurar en los primeros puestos, ya que esto se traduce en una mejora de calidad de la ciudadanía y por tanto en la esperanza de vida.

En este apartado, Getxo vuelve a destacar en noveno puesto de España con 84,4 años de media de vida, e Irún, con 84,1 años, que se coloca en el decimoquinto lugar. En Durango, el dato todavía no está incluido pero todo apunta a que quede por debajo de estos niveles ya que en 2010 la esperanza de vida en el Duranguesado era de 81 años.

Localidades como Durango, con una renta per cápita alta, siguen el modelo de una alta tasa de empleo, mejoras del salario medio, un aumento del tipo de urbanizaciones con pisos más caros y un incremento de la renta media. En este sentido, ha reducido en el último año su tasa de desempleo hasta bajar a los 9,82% con 1.049 desempleados -540 menos que el pasado año-.

Niveles formativos altos

Lo curioso es que el proceso de transformación de las ciudades ha hecho que cambie la dedicación o el sector en el que trabajan los habitantes. Durango, al igual que Getxo, es un municipio comercial, con un 68,9% de actividad económica en servicios y un 14,5 en industria. Pese a la importancia del comercio, ambas gozan de una industria puntera que, en palabras de Gorrotxategi, hace que gente con niveles formativos altos y sueldos acordes vayan a vivir al municipio.

Este conglomerado de variantes, unido a la red de servicios sanitarios, educativos y de ocio, hacen de Durango un «municipio atractivo», apuntó Garbiñe Henry, socióloga por la Universidad de Deusto

A nivel estatal lidera el ranking la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón con 23.861 euros. El primer municipio de Euskadi clasificado es Getxo con 18.212 euros por vecino y una sexta posición, seguido de Gasteiz, noveno con 16.808 euros, y Donostia, décimo con 16.291. Zarautz ocupa la decimonovena posición, seguido de Bilbao (14.376 euros) en el puesto 24, Leioa (14.172 euros) en el 27, Arrasate (14.105) en el 29 y Galdakao (14.062), en el treinta.