Tres personas recuperarán lo invertido en las casas inacabadas de Atxondo Viviendas inacabadas en la zona de Barraski en Atxondo. / E. C. Bankia ha sido condenado a abonarles las aportaciones, que se elevan a 164.721 euros, además de indemnizarles con 38.055 euros más por intereses NAHIKARI CAYADO ATXONDO. Viernes, 27 abril 2018, 02:00

Las sentencias a favor de personas afectadas por la compra de viviendas sobre plano no dejan de sucederse. En esta ocasión, tres perjudicados por la promotora Norvisa en Atxondo podrán recuperar el dinero que invirtieron en la compra de una casa que ni siquiera se ha llegado a terminar. «Esta gente invirtió muchísimo dinero por la compra de una casa que no se les ha entregado, y que después de muchísimos años no han podido recuperar las cantidades que pusieron en pago de ellas», sostiene Marta Serra, directora de 'El Defensor de tu vivienda', una iniciativa impulsada por el bufete de abogados madrileño Sala&Serra.

La entidad financiera de Bankia ha sido condenada a devolver a tres personas que iban a comprar una vivienda en la zona de Barraski de Atxondo a pagarles un total de 202.776 euros. Lo equivalente a los 164.721 euros que pagaron los compradores en un principio, más los intereses devengados que empezaron esas aportaciones que se elevan a 38.055 euros.

Bankia debe responder ante estas tres personas afectadas porque no cumplió adecuadamente con el deber de vigilancia que le imponía la Ley. «Obliga a las promotoras o cooperativas a contratar un seguro o un aval bancario que garantice que si las casas no se entregan en el plazo pactado, se devolverá el dinero. Además, también obliga al banco a verificarlo. Si permite que los compradores ingresen el dinero en una cuenta de su entidad sin verificarlo, la ley le declara directamente responsable. Eso es lo que le ha ocurrido a Bankia», aclaran desde 'El defensor de tu vivienda'.

La promotora Norvisa tenía proyectadas la construcción de 44 viviendas en el municipio de Atxondo. El Ayuntamiento de la localidad concedió a la firma la licencia de obras el 21 de diciembre de 2007 y la fecha de entrega pactada de los pisos, emplazados en la zona de Barraski, se fijó para junio de 2010. Sin embargo, aunque la primera fase se construyó, no se llegó a entregar. De la segunda y tercera fase solamente se levantó la estructura.

Con estas sentencias 'El defensor de tu vivienda' tiende su mano a todas aquellas personas que se puedan ver afecatadas de una situcación similar. «Nadie debe dar nada por perdido. La Ley está a su favor y debe luchar po recuperar lo que es suyo», advierten desde 'El defensor de tu vivienda'.

Estas tres sentencias por el caso de Barraski se suman a una cuarta que se dio a conocer a comienzos del año pasado. Bankia tuvo que abonar a una mujer los 44.000 euros que ingresó hace casi una década para adquirir sobre plano una casa, y 11.000 euros de intereses.