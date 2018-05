LA CLAVE Una treintena de cortos compiten en el primer concurso de Kirolene San Agustín proyectará los mejores trabajos el viernes antes de la entrega de premios, en la que estará presente el montañero Felipe Uriarte MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 8 mayo 2018, 02:00

El primer concurso de cortometrajes organizado por Kirolone, único centro público de enseñanzas deportivas del País Vasco con sede en Durango, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, ha cumplido sus objetivos. Cerca de una treintena de trabajos audiovisuales realizados por profesionales y amateurs de todo el Estado e incluso de varios países han tomado parte en este certamen que nace con el propósito de dar visibilidad al deporte practicado en el medio natural y reunir a los aficionados al cine y a la montaña y los deportes de alto riesgo, con cintas sobre esquí, snowboard, deportes de montaña y escalada, deportes acuáticos.

«Para ser la primera edición nos ha sorprendido gratamente la respuesta del público y la calidad de muchas de las cintas con imágenes espectaculares tanto de montes de Euskal Herria como de los Pirineos, Canadá o el Himalaia», aseguró Kimetz Iturralde, responsable del Kirolene Film y profesor de deportes de invierno en el único centro público de enseñanzas deportivas del País Vasco. De las 25 cintas aceptadas en el certamen, cinco de ellas competirán en la sección profesional. «El fin del festival no es busca a un posible 'Oscar', sino la participación de la gente y por eso estamos muy satisfechos».

Café y regalos

La celebración del Kirolene Film arrancará este jueves a las 18.30 horas en San Agustín la proyección de las cuatro mejores películas de la última edición del Bilbao Mendi Film Festival. Se trata de las cintas 'Where the wild things play', 'Mama', 'The frozen road' y 'Safety Third'. No obstante, el centro cultural d Durango abrirá a las cinco de la tarde para la venta de entradas.

Servirá de aperitivo al reparto de premios y visionado de los cortos galardonados que se desarrollará en las mismas instalaciones el viernes. Ese día, a las 17.30 horas el montañero vasco Felipe Uriarte, uno de los pioneros del himalayismo vasco y nacional y guía de alta montaña, ofrecerá la charla 'Oxigenoa euskarari 6.000 metrotara ere' de entrada libre. Media hora después, arrancará el festival que se dividirá en dos partes. En la primera de ellas se visionarán media decena de cortometrajes que recibirán una mención especial en el festival que organiza el centro de Durango que cuenta con unos 900 personas matriculadas. Tras un Coffee Break que ofrecerá Cafés Baqué, se proyectarán los cortos premiados y se repartirán los premios. Luego habrá catering y música con Gatazka hasta las diez de la noche.

El público, a través de sus votaciones en la web de Kirolene, ha seleccionado el mejor corto amateur y profesional. El jurado del certamen, por su parte, dará a conocer el mismo viernes el premio al mejor director profesional y a los mejores cortos de aficionados en la modalidad esquí, snowboard, deportes de montaña y escalada, deportes acuáticos, mejor cortometraje formativo, mejor corto en euskera y mejor trabajo a la inclusión.

Para poder asistir al festival, se encuentan a la venta bonos para las dos jornadas por valor de 7 euros o de 3 euros para el MendiTour del jueves y 5 euros para asistir al Kirolene Film Fest tanto en el Museo de Arte e Historia de Durango como el mismo día de la proyección. Los asistentes a la ceremonia del viernes recibirán un forfait para esquiar en la estación de esquí de Andorra Ordino-Arcalis y se sortearán mochilas, gorras y otros regalos.