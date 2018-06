«Ahora toca descansar y pensar en el partido del domingo», asegura Iosu Egaña Iosu Egaña, de Deba, ha jugado en el Alavés y el Eibar. / IGNACIO PÉREZ El jugador oriundo de Deba que marcó el gol ante el San Fernando asegura que «tenemos que estar concentrados para que todo salga bien» enTabiraIosu Egaña Centrocampista de la 'Cultu' NAHIKARI CAYADO DURANGO. Martes, 19 junio 2018, 02:00

Consciente de que su gol ante el San Fernando el pasado domingo en tierras canarias permite a los durangarras partir con ventaja en el último partido de eliminatoria para conseguir el aspirado ascenso a Segunda B, el joven oriundo de Deba no se relaja. «Tras la euforia del partido, ahora toca descansar y empezar a pensar en el encuentro del domingo. Tanto yo como mis compañeros estamos a tope y con muchísimas ganas de ascender a Segunda B», advierte Iosu Egaña. A sus 29 años de edad y tras un largo recorrido por varios conjuntos, matiza que, «aunque parezca un tópico, es de subrayar el ambiente extraordinario que tenemos en los vestuarios y de cómo nos volcamos los unos con los otros. Es muy agradable jugar aquí», apostilla tras sus dos años como centrocampista de la 'Cultu'

- ¿Qué siente tras meter el gol que les ha dado la victoria en el partido de ida?

- En realidad yo creo que no hice un partidazo, pero conseguí meter el gol y la verdad es que estoy muy contento. El 0-1 es un resultado buenísimo porque así partimos con ventaja. Ahora mismo no se puede pedir más.

- ¿Cómo vio al San Fernando?

- Al inicio del partido comenzaron apretando muy arriba, algo que es lógico ya que jugábamos en su casa. Eso hizo que nos costase entrar en el partido durante los primeros quince minutos, pero una vez cogimos el balón, conseguimos que entrase en nuestro juego. Es cierto que el San Fernando cuenta con unos muy buenos jugadores, pero yo personalmente no les vi como un equipo sólido.

- ¿Se hicieron fuertes frente a ellos?

- Controlamos el partido sin duda, a excepción de ese primer tramo. Cuando metimos el gol es verdad que fue un momento algo más tenso, ya que ellos se vinieron muy arriba buscando un gol y nosotros teníamos que defender el resultado. En esa ocasión, puede ser que ellos generasen más ocasiones, pero la Cultural se mostró superior casi todo el encuentro.

«Relación única»

- ¿Qué tal se encuentra de ánimo?

- Tras la euforia del partido, ahora toca descansar y empezar a pensar en el encuentro del domingo. Tanto yo como mis compañeros estamos a tope y con muchísimas ganas de ascender a Segunda B.

- ¿Qué espera el domingo?

- Espero que lo demos todo sobre el campo y podamos ganar para que el pueblo lo celebre con nosotros. Sería algo muy grande tanto para mí como para el equipo. Ahora tenemos que mentalizarnos y estar concentrados para que todo salga bien.

-¿De qué manera le gustaría que respondiera el pueblo?

- En el partido ante el Alcalá, Tabira estuvo lleno y hubo muy buen ambiente. Espero que este domingo ocurra lo mismo y que el pueblo se vuelque con nosotros para disfrutar del encuentro por las calles de Durango.

- ¿Cómo recaló en la Cultural?

- Este es mi segundo año en la Cultura. Comencé a jugar muy pequeño al fútbol y pasé por todas las categorías de juveniles del Eibar. Después, me trasladé al Alavés durante tres años y pasé por varios equipos como el Eibar B, el Anaitasuna, el Zamudio y el Bermeo, hasta que terminé aquí.

- ¿Cómo se siente a las órdenes de Igor Núñez?

-La verdad es que estoy muy a gusto porque somos una gran familia. Lo cierto es que nada más llegar tanto técnicos como jugadores me recibieron con los brazos abiertos y me integré muy rápido en el equipo. Aunque parezca un tópico, es de subrayar el ambiente extraordinario que tenemos en los vestuarios y de cómo nos volcamos los unos con los otros. Es muy agradable jugar aquí.

- ¿Cuál diría usted que ha sido la clave para realizar una extraordinaria temporada y estar a un solo partido del ascenso a Segunda B?

- En mi opinión, yo creo que la clave podría estar en aplicar la materia prima, teniendo unos muy buenos jugadores y de buena calidad, algo que yo veo como imprescindible. Además, el cuerpo técnico también hace un papel muy importante y la relación que tenemos los unos con los otros es única.

- ¿Le resulta difícil compaginar el fútbol con la actividad laboral?

- En estos momentos yo trabajo de socorrista. La verdad que lo compagino como puedo. He tenido que cambiar muchas veces el turno del trabajo, ya que me coincidía con el entrenamiento, pero en realidad no me supone ningún problema, lo hago encantado.