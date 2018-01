Los 'Sanantonios' de Berriz calientan motores El grupo Luhartz será protagonisma de una romería en la plaza. / MAIKA SALGUERO El programa festivo, de nueve jornadas, acogerá las olimpiadas rurales, partidos de pelota, degustaciones e incluso un festival circense MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 12 enero 2018, 01:00

Berriz se prepara para los esperados 'Sanantonios' que den un respiro a un municipio castigado por la desaparición del joven Jon Bárcena desde el pasado día 30 de diciembre en el Gorbea. Los conciertos de góspel, hardcore o del grupo durangués Luhartz pondrán ritmo a nueve jornadas de fiesta en las que regresan las animadas olimpiadas rurales, la pelota, las degustaciones gastronómicas e incluso el circo. Como novedad este año, un centro hípico de la localidad ha organizado circuitos de ponis y caballos para los más pequeños en la plaza Olakueta.

Para calentar motores, las fiestas arrancan el domingo con la marcha cicloturista de BTT con inscripción y salida desde la plaza Olakueta a las 10.00 horas. Las actividades regresarán el martes con la puesta del Donien Atxa a las 20.30 horas, tras el poteo previo por los bares con el símbolo portado a hombros.

Al día siguiente habrá misa al mediodía y concierto de góspel en la iglesia de San Antonio a cargo del dúo Moon Fields a las 19.00 horas. Tras el pasacalles del jueves, el viernes habrá degustación de sidra y morcilla en la plaza como previa a las finales del decimosegundo torneo de pelota en el frontón. El sábado, los más pequeños serán los protagonistas. De once a dos y de cuatro a siete, el centro hípico Dukiena ha organizado recorridos en poni y caballos para ellos. Al mediodía la compañía Ganso&Cía representará su festival de circo, música y humor 'Lapsus Kabaret' en el frontón. Y por la tarde ese mismo escenario recibirá a los alumnos de la escuela de baile L'Atelier de Durango con ritmos de break-dance. La música y el deporte cerrarán la jornada. A las siete arrancan los partidos de frontenis femenino y los conciertos están programados a las seis de la tarde con la romería de Luhartz en la plaza y a las 21.30 horas con los grupos de hardcore Worth It, de Berriz, y We Ride, un grupo gallego puntero en la disciplina. Este último concierto será en la casa de cultura.

El domingo la localidad abrirá la temporada de ferias de Bizkaia con la tradicional muestra hortofrutícola y artesana de escaparate único. Una treintena de baserritarras de la comarca exhibirán sus productos a partir de las 11.00 en el probadero, mientras que la artesanía se asentará en el frontón municipal. Al mediodía se realizará una degustación de pollo de caserío en la plaza Olakueta. Los grupos Iremiñe y San Lorentzo harán una exhibición de danzas. Las fiestas concluirán el lunes 22 con barracas y la popular olimpiada rural en el frontón. La entrada costará un euro e incluirá un bocadillo de chorizo y bebida.