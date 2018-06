La rotonda en Muntsaratz no se ejecutará esta legislatura Personas residentes en Muntsaratz acudieron al pleno de ayer con chalecos reflectantes. / N. C. El alcalde de Abadiño admitió ayer en pleno que aún se está negociando la titularidad de la N-634. «El proceso tardaría más de un año» NAHIKARI CAYADO ABADIÑO. Miércoles, 27 junio 2018, 02:00

«Esta legislatura no tendremos una rotonda en Muntsaratz». Así de tajante se mostró el alcalde de Abadiño, José Luis Navarro, ante la petición ciudadana de poder disponer a la mayor brevedad posible de unos accesos más seguros en el barrio. La glorieta, que contribuiría a paliar estos problemas, «no se podrá llevar a cabo hasta que el Ayuntamiento consiga la titularidad de la carretera, ya que en la actualidad, la vía pertenece al sector de Obras Públicas de la Diputación», aclaraba ayer el primer edil. Y de hacerlo, añadía, «el proceso tardaría más de un año».

Tras varias negociaciones con la entidad foral, «hemos conseguido que se nos ceda la gestión de los semáforos de acceso y salida del barrio», pero todavía «no hemos llegado a conseguir la titularidad de la vía», manifestó. En un primer momento, Abadiño reclamaba la cesión del tramo de la vía N-636 que abarca desde la rotonda de Arrankurri hasta el cruce de acceso a la fundición Garbi. Ahora, la entidad foral pide al Ayuntamiento que asuma 800 metros más de tramo de carretera, hasta la frontera con Atxondo.

«Seguimos con las negociaciones, ya que en principio no estamos de acuerdo con añadir más metros si no vienen correctamente urbanizados. Al fin y al cabo, si añadimos más terreno tenemos que asumir más costes de limpieza o de accesibilidad, entre otros», aclaró Navarro. La Diputación, por su parte, ofrecía ayer mismo al Consistorio 100.000 euros para que se haga cargo de los gastos que ese tramo. «De esta manera, contaríamos con un presupuesto de 1,3 millones de euros, pero todavía estamos negociándolo», aclaróen la sesión plenaria de ayer.

Las palabras del alcalde cayeron como un jarro de agua fría sobre los integrantes de la asociación vecinal de Muntsaratz que acudieron al pleno con chalecos reflectantes como protesta por la inseguridad en los accesos al barrio. Su disconformidad fue respaldada por EH Bildu. «No entendemos por qué no hacéis nada al respecto», reprocharon.

Desde la oposición alegaron que «llevamos meses pidiendo información, y como no nos la habéis querido dar, la hemos buscado por nuestros propios medios». De hecho, el colectivo vecinal hizo pública la respuesta de la entidad foral a su petición de una retirada inmediata de los semáforos situados en la entrada del barrio. «Estamos enfadados con el Ayuntamiento, ya que desde la Diputación nos informan que Abadiño tiene la titularidad desde el pasado 9 de abril y no ha hecho nada más que ocultar información», recalcaron desde el colectivo.

Se mostraron indignados al ver la actitud «pasiva» del Equipo de Gobierno, integrado por los Independientes y PNV, por lo que interrumpieron la sesión para preguntarle al alcalde si la titularidad de ese tramo de la vía N-636 sería rentable para el municipio o si el Ayuntamiento podría hacer frente a los gastos de mantenimiento de la carretera de cara al futuro.

Navarro contestó con rotundidad e hizo hincapié en que los beneficios serían diversos. «La vía pasaría a ser una travesía, lo que derivaría en colocar aceras y convertir la zona en más segura. Además, podríamos mejorar los accesos a los barrios y se podría disminuir el tráfico».

Protesta para este jueves

Pero sus respuestas no lograron convencer a las personas asistentes, por lo que adviritieron que seguirán al pie del cañón para conseguir una inmediata solución que de respuesta a la falta de seguridad en los accesos al barrio. Es por ello que la agrupación vecinal ha convocado una concentración para mañana, a las 19.00 horas, en los semáforos de Muntsaratz. Con esta movilización, a la que llaman a acudir con peto o chaleco reflectante, pretenden criticar la «dejadez y pasividad» del Equipo de Gobierno. «No entendemos por qué no han actuado todavía, ni tampoco por qué no se nos ha informado ni a la ciudadanía, ni al resto de partidos del Ayuntamiento».

Mientras tanto, y con el firme objetivo de agilizar el proceso que termine con los atascos en la entrada de Muntsaratz, se desarrollarán una aserie de iniciativas para «solventar los problemas que vienen importunando a los vecinos. Al fin y al cabo, los semáforos son de nuestra propiedad, por lo que podemos gestionarlos como queramos», comentó el alcalde.

En este sentido, se ha previsto cambiar el estado de los semáforos de la entrada y salida en sentido a Durango para que se mantengan en ámbar, ya que «no es lógico que estén en rojo. Se puede ver a un kilómetro de distancia si viene algún coche de frente o no», apuntó el regidor.

En el semáforo situado en el cruce de Muntsaratz, en dirección a Elorrio, también se procederá a reducir el tiempo en que permanece en rojo.