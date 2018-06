«El respaldo de la gente es un verdadero premio para nosotros», asegura Ekaitz Molina Ekaitz Molina celebra en Tabira el primer gol que protagonizó el sábado ante el Alcalá. / IGNACIO PÉREZ El protagonista de uno de los goles que permitió al conjunto durangués ganar al Alcalá espera conseguir un resultado abierto en Gran Canaria NAHIKARI CAYADO DURANGO. Viernes, 15 junio 2018, 02:00

El abadiñarra Ekaitz Molina, que lleva cinco temporadas como centrocampista del primer equipo de la Cultural, reconoce que la derrota ante el Conquense fue un duro golpe, al que supieron sobreponerse «muy bien» y ahora solo piensan en el ascenso a Segunda B. El protagonista del primer gol ante el Alcalá en Tabira admite que el domingo tendrán enfrente al equipo más duro de las rondas eliminatorias del play off. «Cuenta con un juego muy directo», describe con respecto al San Fernando de Gran Canaria. Esta circunstancia, sin embargo, no amilana a los durangueses. «Durante la Liga sí que lo hemos hecho, y no se nos ha dado nada mal».

- ¿Qué tal se encuentra en la recta final?

- Con muchas ganas de afrontar esta última eliminatoria y de ver si conseguimos el objetivo con el que comenzamos el play off.

- El sábado metió el primer gol de los dos tantos que les dieron la victoria ante el Alcalá en Tabira. ¿Cómo lo vivió?

- El gol fue muy importante. La verdad es que nos dio las alas para seguir con un poco más de tranquilidad. Además, el ambiente fue muy bonito porque había mucha gente conocida viéndolo. El campo de Tabira estaba lleno y poder ayudar al equipo metiendo un gol... para mí fue muy bonito.

- ¿Cómo sobrellevan el desgaste que suponen los partidos del play off ?

- Todos nos encontramos con muchas ganas de poder ascender. Hemos pasado una eliminatoria que ha sido bastante dura después del varapalo de Cuenca, pero yo creo que lo hemos sabido llevarlo bien. Aunque el Alcalá ha sido un rival muy complicado, el equipo ha sabido responder bien y estamos todos con muchas ganas. Es verdad que ahora contamos con algunas bajas, pero los que vayamos a jugar a Canarias lo estamos deseando.

- ¿Confiaba en que el equipo iba a llegar tan lejos?

- La verdad es que no esperaba haber tenido que llegar a esto... Confiaba en ascender a la primera. También es cierto que después de caer contra el Conquense tenía la esperanza de que íbamos a llegar hasta el último partido luchando.

«Juego muy directo»

-¿Qué les espera en su visita al San Fernando?

- Un equipo duro. Por lo que hemos visto hasta el momento, los de Canarias cuentan con un juego muy directo. Es verdad que durante EL play off no nos hemos enfrentado a un rival así, pero durante la liga sí que lo hemos hecho y no se nos ha dado nada mal, siempre nos hemos manejado bien.

- ¿Qué espera del encuentro del domingo?

- Poder adaptarnos lo más rápido posible a su campo, que es justamente lo que más nos ha costado en los partidos de fuera de casa que hemos jugado hasta ahora en los playoff. También espero poder traer un resultado que sea abierto para jugarnos el resultado final en Tabira.

- ¿Jugar el play off tiene un aliciente especial?

- Creo que en realidad toda la temporada es muy bonita de jugar, pero el play off es donde se refleja un poco el resultado de todo el año. Además, se puede ver cómo la gente nos apoya y está muy encima del equipo, pendiente de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Es muy bonito notar ese respaldo. Para nosotros es una satisfacción y un verdadero premio.

- ¿Cómo le gustaría que viviese Durango el último partido en Tabira?

- Me encantaría que ganásemos y que Durango fuese una fiesta. Es una pena que tengamos que jugar la vuelta un domingo, pero aun así, yo creo que la gente nos arropará y nos empujará a ganar y a que lo disfrutemos entre todos. La afición nos ha ayudado mucho y sería muy grande que pudiésemos celebrar el ascenso en casa.

-¿Qué siente al jugar en la Cultural?

- Para mí es una satisfacción personal y me siento muy realizado. He jugado en la Cultural desde que era pequeño y me hace muchísima ilusión pertenecer al primer equipo.

- Usted es profesor en un centro de Durango, ¿resulta complicado compaginar el trabajo con el futbol?

- Sí, soy profesor de Educación Física en el colegio Jesuitak de Durango. La verdad que lo compagino muy bien. La cercanía de donde vivo, donde trabajo y donde entreno, hace que todo sea más cómodo.