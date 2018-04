«No nos quieren en Zaldibar», lamentan los dueños de mascotas Protesta llevada a cabo el pasado 17 de marzo en la plaza del Ayuntamiento de Zaldibar. / E. C. Las tres zonas propuestas por el equipo de Gobierno «nos deja arrinconados, donde no se nos vea» MANUELA DÍAZ ZALDIBAR. Martes, 3 abril 2018, 02:00

Los tiempos en los que los perros podían campar a sus anchas en Zaldibar se han terminado. La nueva ordenanza municipal apenas deja tres escenarios para su recreo . Los dueños de las mascotas no solo los consideran insuficientes sino que los catalogan de «ridículos». Su petición para compartir el antiguo campo de fútbol Olazar fha sido desestimada por el equipo de Gobierno, en manos de EH Bildu. El malestar se ha generalizado y los afectados consideran que se trata de un problema «grave» de convivencia. «Nos dejan arrinconados de la sociedad, en una equina, donde no se nos vea», protestan. Pero ellos tienen claro que no se quedarán con los brazos cruzados y tienen intención de volver a la carga para dignificar un espacio para sus mascotas.

El equipo de Gobierno local ofreció a los afectados, en un encuentro mantenido hace poco más de una semana, tres zonas. La designación de una parte del parque Gernikako Arbola, otra en Goierri Bidea y una tercera en un terreno cercano al frontón Olazar «no ha sido consensuadas», advierten. Solo la tercera cuenta con unas dimensiones adecuadas para que los animales puedan correr a sus anchas en libertad, pero «es propiedad de Osakidetza y de momento no podemos usarla hasta que se ceda al municipio para nuestro uso, en el caso de que así lo quiera el Gobierno vasco», apuntaron.

«Zona de socialización»

Las otras dos zonas son a su juicio espacios en los que apenas entran «cuatro caniches» y en cuanto a la del parque Gernikako Arbola no solo el espacio es minúsculo sino que se emplaza junto a un parque infantil. «Queremos una zona de socialización y no pipicanes», se quejan. Aseguran sentirse indignados porque ninguna de las áreas propuestas por este colectivo que ha reunido más de 300 firmas han sido rechazadas en su totalidad.

«Nos han ninguneado y nos sentimos ninguneados porque en todo momento hemos mantenido una actitud negociadora, pero lo cierto es que no nos quieren en Zaldibar y no sabemos el por qué», apostillan las personas afectadas. En su opinión, la solución pasa por trabajar en favor de una buena convivencia a través de campañas de concienciación y de fijar horarios.

Para el Consistorio de Zaldibar, regresar al uso compartido de Olazar no se ve como una posibilidad, aunque trabajan en una alternativa. En dicho espacio se llevan a cabo diversas actividades durante las fiestas o con motivo del programa Zapatublai, de ocio para jóvenes, que se desarrolla los sábados. «Estaríamos dispuestos a no ir los sábados o bien a establecer horarios, porque consideramos que es el mejor escenario y es posible una buena convivencia entre toda la ciudadanía».