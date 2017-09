«Me he quedado con un pequeño rebaño de veinte cabezas para matar el gusanillo» José Ángel Azkorbebeitia y su perra 'Sorgin', en Atxondo. / M. D. El abadiñarra José Ángel Azkorbebeitia consigue un tercer puesto en su debut en el campeonato de perros pastor de Euskal Herria MANUELA DÍAZ ATXONDO. Martes, 19 septiembre 2017, 02:00

Pese a que la del pasado sábado fue la primera ocasión que consiguió solocarse frente al jurado para dirigir a su perra 'Sorgin', a José Ángel Azkorbebeitia no le quedaba desconocido el campeonato de perros pastor de Euskal Herria. Este vecino de Abadiño se encarga desde hace años del cambio de rebaños de la competición que organiza la asociación cultural Gerediaga, de colocar las ovejas en la campa de Elizalde de Atxondo y dejarlas a la suerte del pastor y su can. Sin embargo, el pasado fin de semana, conseguía a sus 66 años de edad acariciar uno de sus sueños: competir en la prueba y, por si fuera poco, quedar finalista.

«Llegar al de Euskal Herria ha sido increíble», reconocía aliviado tras la entrega de premios la tarde del sábado. Con 305 puntos quedó tercero entre los once mejores pastores del Euskadi, Navarra e Iparralde que competían en la 51 edición. Por delante, se coronaba el navarro Antonio Alustiza y su perro 'Jai', que sumaron 341 puntos, y segundo fue el vizcaíno Enrike Mendiguren, de Orozko, con 'Riki Bi', que hicieron un total de 326 puntos. Azkorbebeitia se llevó el premio al mejor perro pastor del Duranguesado.

El pastor abadiñarra lleva 25 años moviéndose en el mundo de los perros pastor y empezó, como la mayoría, por «chamba». Su hermano, miembro de la organización y jurado del certamen desde hace varias décadas, le llevó a un concurso y se animó. Desde entonces, cada año, acude al certamen vizcaíno, pero nunca ha logrado, hasta ahora, quedar ni subcampeón ni campeón y pasar al siguiente nivel. Tampoco lo ha sido esta vez, pero la suerte quiso darle una oportunidad. Al proclamarse campeón de Bizkaia Enrike Mendiguren, de Orozko, que ya contaba con el pase directo por ser el ganador de la pasada edición del concurso de Euskal Herria, Azkorbebeitia se colaba como tercer mejor clasificado de entre los trece participantes vizcaínos, cinco de ellos de Abadiño.

«Obedientes y dóciles»

José ángel Azkorbebeitia no entiende su día a día sin sus perros y sus ovejas. Una costumbre que ha querido mantener tras su jubilación hace unos años. «Me he quedado con un pequeño rebaño de veinte cabezas para matar ese gusanillo» y adiestrar a sus dos perras, a 'Sorgin' y a su madre de ocho años. «Son buenas, obedientes y ágiles», condiciones que asegura son vitales para poder ganar. Las dos compiten y con las dos reconoce estar «aprendiendo» todo lo que sabe.

La primera prueba, de seis minutos de duración, enla que el perro iba dirigido por banderines hasta recoger el rebaño y llevarlo a los pies del pastor fue rápida y sobresalió el nivel de obediencia del can. Una vez en la final, la suerte no le sonrió. Las ovejas se mostraron tercas. Cuando las tenía frente al redil, una de ellas descarriada montó el espectáculo e hizo que la siguiera el resto. Pese a todo, logró meterlas en el aprisco, pero no le dio tiempo a sacarlas.