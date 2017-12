«Es un proyecto más íntimo, real y visceral» Alain Concepción busca financiación para sacar 'Life songs', en el que se rodea de Julio Veiga y Jose Gallardo V. ENEBRAL AMOREBIETA-ETXANO. Martes, 12 diciembre 2017, 01:00

«Se han dado varios cambios en mi vida, lo que me ha llevado a querer hacer algo más íntimo, más real y más visceral». El vocalista Alain Concepción vuelve después de tres años con un proyecto nuevo, que cuenta con menos ornamentos, pero que sigue fiel al soul que ya forma parte de su vida. En esta aventura le acompañan el pianista Julio Veiga y el saxofonista Jose Gallardo, que forman 'The Soul Men', y con quien ya compartió conciertos en su anterior disco, 'R', en el que se rodeo de una decena de músicos.

«Ha sido un proceso personal en el que me he ido despojando de cosas. La verdad que no me imaginaba que acabaría prescindiendo de instrumentos hasta quedarme solo con un piano y un saxo, una formación que te hace mostrarte desnudo y desgarrado aunque extrañamente arropado».

Este trabajo, 'Life songs' -es un juego de palabras entre vida y en vivo»-, ha sido grabado una vez más en los estudios Tío Pete de Urduliz con público en directo. «Estamos acostumbrados a que todo se retoque, pero en este disco no hay trampa ni cartón. Es totalmente sincero», subraya el zornotzarra, quien asegura que lo que esconden las siete canciones en inglés es emoción. «Cada pieza representa las sensaciones que todos vivimos, con toda la profundidad y sin parafernalias. Es muy difícil no conmoverse».

Música negra de los 70

Sin embargo, Alain Concepción & The Soul Men necesitan un pequeño empujón financiero para que su proyecto salga adelante. Llevan reunido más de tres cuartas partes gracias a los 132 mecenas, pero quedan menos de 24 horas para que alcancen la suma de 3.800 euros que necesitan.

En el disco, el trío apuesta por un repertorio clásico centrado en la música negra de la década de los años 70, sin olvidarse de las composiciones propias.

A pesar de prescindir de sección rítmica, su sonido crudo recorre sonoridades del jazz, soul, funk y soft rock de artistas como James Brown, Donny Hathaway, Marvin Gaye, Stevie Wonder... Y como broche, el disco cuenta con la colaboración de Eder Portolés, una cantante de una fragilidad y fuerza extremas.

El concierto de presentación será elpróximo día 9 de marzo en el Bilborock.