El primer parque en igualdad de género de la zona se inaugurará el día 21 en Durango El primer parque en igualdad de género de la comarca se inaugurará el día 21. / MAIKA SALGUERO Diseñado en colaboración con el alumnado de la ikastola Kurutziaga, donde se ubica, destierra el fútbol a favor de otras prácticas más inclusivas MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 12 abril 2018, 02:00

La ikastola Kurutziaga de Durango ha dado un giro de 180 grados a sus recreos. Ha pasado de la hegemonía de la pelota, del fútbol y de la monopolización del centro del espacio por los chicos, a crear un parque que apuesta por otras prácticas lúdicas y deportivas, por la naturaleza, y por la inclusión de niñas y menores con discapacidad en el juego. Pionero en el Duranguesado, el proyecto 'Jolastokia Amesten' (Imaginando el patio) ha remodelado 10.000 metros cuadrados -parte de los cuales han sido cedidos por el Ayuntamiento- en base a cuatro años de trabajo y de un proceso de participación en que ha tomado parte el alumnado. El nuevo escenario, que se inaugurará el día 21, permite jugar en igualdad yconvierte el recreo en un punto de investigación y experimentación en contacto con la naturaleza.

El campo de fútbol ha sido sustituido por un pequeño anfiteatro con montañas, arenas, toboganes y un campo de futbito en una esquina. Un bidegorri une los diferentes espacios, en los que se incluyen árboles, un riachuelo e incluso un vagón de tren, que si bien en un principio iba a ser una biblioteca, se ha quedado como zona de juego libre. También se han instalado juegos de equilibrio y habilidades de madera, un puente tibetano y una tirolina. Podría decirse que «la naturaleza ha invadido la ikastola».

El nuevo espacio trata de promover el juego libre, simbólico y no encaminado. Además, ha buscado adecuar los espacios centrales para «actividades plurales, para que todas y todos gocen de él en igualdad y no sean coto exclusivo de los deportes de grupo habituales», señalaron desde el centro educativo. En cuanto a la apuesta por naturaleza no solo ha cubierto una deficiencia del anterior modelo clásico de parque, sino que con ella se tiende una mano a que el alumnado experimente con sus sentidos». «El objetivo es que el espacio exterior y el aula no sean dos espacios incomunicados entre sí, sino que se retroalimenten».

Espacio público

La iniciativa ha sido recibida entre aplausos por los usuarios, aunque en los escasos meses que lleva abierta ya ha registrado los primeros actos vandálicos. Hace un mes los cristales de los vagones amanecieron rotos y la canasta móvil de mini-basquet tirada y rota. El hecho de que parte de los terrenos hayan sido cedidos por el Ayuntamiento, convierten el parque en un espacio público fuera del horario escolar, de 16.30 a 20.30 horas, de lunes a viernes, y los sábados que haya eventos deportivos, de 9.00 a 14.00 horas.

La Ikastola recordaba ayer que, pese a que este año celebra su 50 aniversario, sigue trabajando «con la misma ilusión de los inicios por una educación más igualitaria y respetuosa con el entorno natural». Y es por ello por lo que se embarcaron en este proyecto. «Teníamos la percepción de que los chicos ocupaban los espacios centrales y las chicas los periféricos». Una observación muy real y que confirmaron los propios estudiantes quienes empezaron a «soñar su espacio de recreo»a través de dibujos, murales y maquetas.

El proceso pasó de manos del alumnado a un grupo de padres y madres, entre los que se encontraban el ingeniero Kimetz Munitxa y la arquitecta Iratxe Txintxurreta, que se han encargado del proyecto de transformación, junto al paisajista Ibon Agirre y la arquitecta Celia Imaz. «En cualquier caso, entendemos este proyecto de un modo dinámico, que no acaba aquí y ahora», subrayan desde Kurutziaga.