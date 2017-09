Martínez de Antoñana: «La presencia de Miguel Zugaza ha dado impulso al Villa Durango» José Luis Martínez de Antoñana preside el colectivo de artistas. / M. D. El presidente de la Asociación de Artistas del Duranguesado destaca que el certamen de pintura que organizan desde hace 17 durante las fiestas ha ganado en calidad MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 15 septiembre 2017, 02:00

Con la llegada de los 'Sanfaustos' el arte comienza a sobrevolar Durango. Cuadros de todas partes, incluso de otros continentes, son embalados para participar en el Villa de Durango. Un certamen que desde hace diecisiete años organiza la Asociación de Artistas del Duranguesado y cuyas cuyas obras se reciben en San Agustin desde hoy y hasta el 1 de octubre. Su presidente, José Luis Martínez de Antoñana, reconoce que si bien el premio no es muy goloso, 600 euros para el que se clasifique en primera posición, cantidad que le gustaría pudiera incrementarse, el certamen ofrece otras oportunidades a los participantes. Además de poder exponer en Ezkurdi primero de manera colectiva y luego en exclusividad, «una foto con Miguel Zugaza durante la entrega de premios es un aliciente muy importante», apunta.

- Pese a los compromisos del que fuera director del Museo del Prado y ahora del Bellas Artes de Bilbao siempre saca hueco para el Villa.

- No nos ha fallado nunca en la entrega de premios. Es un hombre sencillo y cercano y nos apoya en todo. Tenemos la sensación de que nos va empujando.

-¿Es un estímulo para participar?

- La presencia de Miguel Zugaza ha dado impulso al Villa. Tiene un tirón y también el hecho de que los participantes se puedan llevar los cuadros a casa. Nuestro objetivo es poner el máximo de facilidades para que un mayor número de artistas se presenten al certamen y se animen a exponer sus cuadros. No creo que haya que poner cortapisas a la pintura. Eso sí, lo único que se les pide es que no estén firmadas y no hayan ganado otro consurso.

- En la pasada edición se logró la participación de más de medio centenar de artistas.

- La participación hasta la fecha ha sido increíble y nos ha superado. Las redes sociales han contribuido y nos han llegado cuadros de todo el estado, Francia e incluso de Brasil o México.

- Sin embargo, los artistas del Duranguesado siguen necesitando un empujón.

- El año pasado participaron dieciséis, mucho más que en otras ediciones, pero por lo general apenas vienen. Mira que hay afición, pero se quedan a medio camino y por el momento ninguno se ha llevado el primer premio.

Durango por todo el mundo

- En estos 17 años ¿qué cambios ha experimentado el certamen?

- Al margen de los primeros años que fueron concursos de pintura rápida que acababan ganando los mismos, la calidad y la participación han ido en aumento.

- ¿Qué ha supuesto el Villa para Durango?

- A nivel de asociación estamos muy satisfechos porque mostramos otra forma de ocio. A nivel de municipio el Villa ha llevado el nombre de Durango por todo el mundo, desde Barcelona hastaArgentina.

- ¿Cuál es su futuro?

- Creo que tiene un recorrido tremendo, aunque nos gustaría aumentar los premios que llevan años en poco más de 1.60 euros -600 para el ganador-.

- También ganan la posibilidad de exponer en Ezkurdi. Mejorar la sala sigue siendo el caballo de batalla de la asociación.

- Si estuviera a ras de calle entraría mucha más gente. Aquí viene la gente a la que le gusta el arte porque la mayoría de los durangueses no sabe dónde está, y mira que en ella ha expuesto hasta el propio Chillida. Hemos pedido mejoras que se supone que comenzarán algún día y que mejorarán los problemas de señalización e iluminación. Pero se hace muy dura la espera.