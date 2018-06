La plantilla de la Cultural alza el vuelo con la «moral por las nubes» La Cultural se desplaza a Gran Canaria con las bajas de Abasolo y 'Txapu', por lesiones, y Ariznabarrieta, sancionado. / IGNACIO PÉREZ El entrenador de los blanquiazuelos asegura que el equipo «se encuentra muy fuerte» para hacer frente el domingo al San Fernando NAHIKARI CAYADO DURANGO. Sábado, 16 junio 2018, 02:00

El camino final hacia el ascenso comienza en tierras Canarias. Superada ya una vibrante ronda de cuartos de final, la Cultural de Durango se prepara para el estreno de una última eliminatoria que se augura apasionante y en la que la igualdad de ambos conjuntos marcará el ritmo de un combatido encuentro . Tanto la plantilla de Durango como la de su rival, el San Fernando, aspiran a poder sumar pronto un triunfo que les eleve a la categoría de bronce. «Nosotros iremos a por todas. El equipo tiene la moral muy alta después de vencer el otro día al Alcalá delante de toda su afición», asegura el técnico local, Igor Núñez.

«El San Fernando destaca por su bloque en completo. Además de que también tenga alguna individualidad que resalte, tienen la capacidad de equilibrar los partidos y cuenta con unos jugadores muy fuertes que nos harán luchar seguro», augura el míster durangués. Los datos de los de Maspalomas en casa son el primer aval para los canarios. Durante las últimas dos temporadas han acumulado 27 victorias, ocho empates y tres derrotas, tanto en la Liga de Tercera como en las dos promociones de ascenso. Ante estas estadísticas, el entrenador durangués asegura que será un partido difícil, pero estamos muy mentalizados y con ganas de darlo todo en el campo».

Los blanquiazules, por su parte, se presentan en la isla canaria «con la moral por las nubes». El cuadro de Núñez sabe muy bien a lo que juega y va «a por todas». La Cultural ha destacado esta temporada, además de por quedar primero en la clasificación de su grupo, por obtener mejores resultados fuera de casa que en su propio campo de Tabira, y así lo reflejan los resultados, ya que en sus 19 partidos de la Liga sumó 13 victorias, tres empates y tres derrotas. «Estamos preparados para volar y con muchas ganas de salir victoriosos», detalla el técnico blanquiazul.

Al terreno de juego de Maspalomas no podrán saltar mañana ni Xabier Infante 'Txapu' ni Ibon Arizmendiarrieta. El primero, vecino de Matiena, se lesionó en el encuentro ante el Alcalá. Tras chocar con el panel publicitario que rodea el campo, se hizo una brecha en la pierna, lo que le obligó a retirarse del partido y a ser intervenido con cinco puntos. «'Txapu' no podrá jugar mañana seguro, pero esperemos que esté mejor para la semana que viene», aclara Núñez.

Arizmendiarrieta, en cambio, fue sancionado tras el último encontronazo vivido en el mismo partido, hecho que le obliga a mantenerse al margen del encuentro. Otro importante jugador que tendrá que disfrutar del enfrentamiento desde las gradas será el capitán de la 'Cultu', Adrián Abasolo, que sufre una luxación de rodilla mientras entrenaba para enfrentarse al conjunto madrileño.

«Apretarnos muy fuerte»

«Es verdad que tenemos bajas importantes, pero el equipo se encuentra fuerte», recalca el míster. Por si fuera poco, Núñez deberá cuidar al pichichi del grupo. A Ekain Zenitagoia Arana se le salió el hombro en el último partido celebrado en Tabira. «Ekain participará en el encuentro con normalidad y esperemos que no ocurra nada alrededor de él», señala.

La Cultural tiene mañana al mediodía, según la hora en Canarias, una prueba de fuego en Maspalomas. Técnicos y jugadores son conscientes de que el camino hacia la victoria no será un camino de rosas. «Me imagino que será un partido en el que los canarios saldrán a apretarnos muy fuerte. Intentarán utilizar todas las situaciones del balón parado que encuentren, desde saques de banda, hasta faltas y córners en campo contrario. Ese es uno de sus principales argumentos», señala el técnico Igor Núñez.

La Cultural luchará con uñas y dientes por conseguir un resultado que los coloque en franquicia y poder evitar así problemas en el partido de vuelta en casa. No obstante, a los durangarras no les tiemblan las piernas y Núñez hace hincapié en que «intentaremos ganar el encuentro y si no puede ser, vendremos con la mayor ventaja posible para poder darle la vuelta al marcador y ascender a Segunda B».

La 'Cultu' está pisando fuerte y tiene sus objetivos bien marcados. Al igual que el San Fernando, su esperanza pasa por los últimos 180 minutos de eliminatoria.