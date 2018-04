La Pasión se agiganta con el Orfeón Puesta en escena de la Pasión con Poncio Pilato, encarnado por Aitor Erdoiza, como protagonista. / BORJA AGUDO La asociación Juan de Iciar estudiará si esta fusión podrá repetirse en 2019 después de «superar el 25 aniversario de forma muy digna», asegura Xabier Arana YOLANDA RUIZ DURANGO. Martes, 3 abril 2018, 02:00

El tiempo se ha aliado con la Pasión en su vigésimo quinto aniversario y ha contribuido a engrandecer, aún más si cabe, la representación que organiza la asociación Juan de Iciar de Durango. Pero el mayor éxito de este año ha venido de la participación de las voces del Orfeón Durangués. La novedosa actuación de este centenario colectivo en la jornada inaugural del martes consiguió llenar las gradas de la plaza de Santa Ana. «A la gente que tenía dudas le ha encantado», aseguraba ayer Xabier Arana, presidente de Juan de Iciar. A partir de ahora toca hacer balance de esta significativa edición y estudiar si la experiencia podría volver a repetirse el próximo año.

Un total de 35 voces del Orfeón, bajo la batuta de Fernando Urain, contribuyeron a agigantar esta puesta en escena tanto en el ensayo general del pasado lunes como en la representación del martes. La actuación, que se completó con la presencia del organista Gerardo Rifón, estuvo presente en una docena de los 25 cortes musicales que forman parte de esta representación. «La sonorización ha sido muy buena», detalla Arana, quien a su vez forma parte del Orfeón Durangués y ejerce también de organista en la basílica de Santa María.

A la junta directiva de la asociación que organiza la Pasión también le tocará analizar el relevo de la dirección, que en esta última ocasión ha corrido a cargo de Txema Asategi, así como de los principales personajes de Jesús y María, que han sido interpretados por Iñigo Pastor y Fermi Ordóñez. «Los tres se comprometieron para las dos últimas ediciones», advierte Xabier Arana.

Un solo contratiempo

Todos ellos son veteranos de esta puesta en escena y han vuelto a demostrar que han conseguido muchas tablas con el paso del tiempo. «Me sale con facilidad lo que tengo que decir, igual que al resto de los participantes y eso te da mucha seguridad», comenta Iñigo Pastor, quien al final de la última representación se fundió en un cálido abrazo con Fermi Ordóñez. Y es que el centenar de interpretes configura una gran familia, que ha celebrado con un gran entusiasmo haber sido capaces de sellar con éxito su vigésimo quinta edición.

Todo ha ido a pedir de boca y sobre el guión. «Ha hecho buen tiempo», coinciden Arana y Pastor. Ambos aseguran que no han pasado frío este año. «Todo el mundo se preocupa de 'Jesús' y yo he pasado más frío cuando he hecho de soldado, pero nadie se preocupa de ellos», apuntaba Iñigo Pastor.

El único contratiempo que tuvieron fue la caída del escenario del Monte de los Olivos y el Santo Sepulcro que se cayó con los fuertes vientos que azotaron la madrugada del Viernes Santo. La lluvia que cayo a primera hora de esa jornada también obligó a suspender el Vía Crucis que se desarrolla entre la iglesia de Santa Ana y la de Tabira.