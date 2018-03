La oposición de Durango bloquea el plan en el espacio liberado por el tren Representantes de la oposición denunciaron ayer el plan. / M. D. El recurso presentado contra el convenio suscrito entre el equipo de Gobiernoy Euskal Trenbide Sarea ha sido admitido a trámite MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 27 marzo 2018, 02:00

El Ayuntamiento de Durango se ha topado con un serio e inesperado contratiempo en el desarrollo urbanístico de los terrenos liberados por el tren. Se ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por EH Bildu y Herriaren Eskubidea contra el convenio que el equipo de Gobierno -PNV y PSE- firmó el pasado mes de agosto con Euskal Trenbide Sarea (ETS) y que «regula la deuda» por la construcción de cinco torres de 19 plantas que acogerán más de medio millar de viviendas. De esta manera, y mientras continúe el litigio, el plan urbanístico queda bloqueado.

El convenio que acordaba el pago de la deuda de 4,2 millones de euros que ETS contrajo con el Ayuntamiento por construir más viviendas de las estipuladas, «atenta contra los intereses de Durango y su ciudadanía». La oposición asegura también que el Consistorio ha firmado un «cheque en blanco» para condonar la deuda del Gobierno vasco. En este sentido, alega que la valoración está «mal hecha» y que el «convenio se ha utilizado para cuadrar cuentas y evitar que ETS pague».

Este «encaje de bolillos» hace que las arcas municipales apenas recibirán 121.000 euros de los 4,2 millones de la deuda. El resto se acaba perdiendo por distintos pagos que el Ayuntamiento tiene que hacer al Gobierno vasco en base a la valoración de ETS. Así pues, el Gobierno vasco pasa una factura de casi 2,6 millones por el traspaso de los terrenos del antiguo trazado ferroviario, algo más de 1,3 millones por las obras de urbanización de las que aseguran no se especifica nada en el nuevo proyecto y 140.000 euros por la retirada de las catenarías y las vías, entre otros elementos.

«Vacíos y oscurantismo»

Para los ediles de EH Bildu y Herriaren Eskubidea, Euskal Trenbide Sarea se ha enriquecido y ha especulado con este convenio. «Nos cobran 330 euros por cada metro cuadrados de traza ferroviaria, cuando estamos hablando de dos instituciones públicas y lo normal es que se hubieran cedido los terrenos para un uso público», apuntaron.

El convenio, en su opinión, está «lleno de vacíos y oscurantismo». «Pretenden que aceptemos unos terrenos que no sabemos exactamente cuántos metros cuadrados son o si el día de mañana deberemos devolverlos a sus propietarios, ya que algunos de ellos no están registrados, no sabemos si están libres de carga». Y es que en la aprobación definitiva del proyecto aprobado a finales de febrero se renuncia a que ETS inscriba los 7.847 metros cuadrados de terrenos en el registro antes de pasar a manos del Ayuntamiento. Si el día de mañana algún heredero demuestra que cuenta con terrenos en la zona el responsable el Consistorio sería responsable y el Gobierno vasco se lava las manos.

El recurso cuestiona que Euskal Trenbide Sarea contabilice el IVA en las obras, cuando es un ente público que está exento de ese pago, ganando de esta manera 260.000 euros más.