El Museo de Durango amplía su colección Lertxundi,Irigoras y Arrizabalaga posan ante la panorámica del Duranguesado obra de Tamayo que se quedará en el Museo de Durango. / M. D. El mecenas José Ignacio Olave dona obras de Rementeria y Tamayo, entre otros El director del Bellas Artes acude hoy a la inauguración de la muestra de medio centenar de pinturas de arte contemporáneo MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 14 junio 2018, 23:13

Sentado en Garai, contemplando la hipnótica estampa del Duranguesado, con Urkiola al fondo rasgando el cielo, el bilbaíno José Ignacio Olave supo que regresaría a Durango con una exposición sorprendente y muy personal. Sorprendente, porque había elegido la villa para mostrar buena parte de la colección de arte contemporáneo vasco acopiada en los últimos 25 años y solo expuesta una vez en el centro Koldo Mitxelena de San Sebastián en pequeño formato y ante el aplauso de la crítica. Además, decidió que encargaría al artista bilbaíno Daniel Tamayo que volviera a pintar el óleo que cuelga en el Bellas Artes de Bilbao, 'Duranguesado', esta vez actualizado y con técnicas digitales, para donarlo al Museo de Arte e Historia de Durango junto a otras piezas de su colección privada.

Hoy ese sueño se hace realidad con la exposición 'El editor enmascarado' que se inaugura a las siete de esta tarde y que podrá visitarse durante todo el verano. Al acto asistirán el director del Museo de Bellas Artes de Bilbao, Miguel Zugaza y el comisario de la muestra, Mikel Lertxundi, así como los nueve autores de las obras que sse exhibirán hasta finales del verano y entre los que se encuentran Daniel Tamayo o Alberto Rementería, entre otros.

El nieto del pintor eibarrés Jacinto Olave, ha llevado su pasión en privado, pero más que un coleccionista ocasional se ha erigido, sin pretenderlo, en un mecenas del arte contemporáneo. Alejados de las grandes galerías y museos, reúne en el Museo de Arte e Historia de Durango un total de 59 trabajos de nueve artistas vascos que aportan una selección representativa y visualmente impactante de un coleccionista «enamorado» de la pintura y adicto a la «satisfacción de estar implicado en el proceso creativo de cada pieza, de ser espectador y , en alguna medida, actor de su evolución», explicó Mikel Lertxundi durante la presentación de la muestra. La alcaldesa de Durango, Aitziber Irigoras, y la coordinadora de la pinacoteca, Garazi Arrizabalaga, también tomaron parte.

«Por amor al arte»

«Ha trabajado por amor al arte, y durante estos 25 años no ha buscado un reverso económico, ya que no ha comercializado ninguna edición». De ahí que no pestañeó al afirmar que el coleccionista donará al menos una obra de cada uno de los artistas que toman parte en la muestra. Junto a Daniel Tamayo, encargado de reeditar el tríptico 'Duranguesado', estarán Alberto Rementería, autor de la litografía 'La vaca madre', germen de su trabajo como mecenas y coleccionista en los años 80. También se expondrán obras de José Antonio Azpilicueta, Mikel Díez Alaba, Chema Eléxpuru, Manu García Seco, Koldobika Jauregi, Jesús Marí Lazkano y Gentz del Valle.

La muestra se exhibirá durante tres meses y ocupará dos plantas del recién reformado museo. Además, se llevarán a cabo cuatro visitas guiadas el día 27 por Chema Elexpuru, el 4 de julio por Daniel Tamayo, el 8 de julio por Jose Antonio Azpilicueta y el 5 de septiembre por Alberto Rementería. La visitas serán a las siete de la tarde y hay que apuntarse en el museo o a través del correo museo@durango.eus.

Junto a las visitas se organizarán talleres para los más pequeños, entre los que se impartirán actividades para el alumnado de las colonias de verano.