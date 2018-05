DURANGO El lunes se abre el plazo de inscripción para acceder al plan de alquiler joven Sábado, 19 mayo 2018, 02:00

El sector de entre 18 y 30 años que quiera optar a una de las once viviendas de Faustegoiena que el Ayuntamiento destinará este año para el alquiler juvenil por una renta no superior a los 300 euros mensuales, deberán acudir a partir del lunes al Servicio de Atención a la Ciudadanía, situado en los bajos del Ayuntamiento. Aparte de los datos personales, se deberá incorporar un certificado de los ingresos brutos anuales y una declaración responsable de no ser titular ni disfrutar de una vivienda protegida o libre. A ello se acompañará una autorización para comprobar los datos en el Registro de la Propiedad.

Las personas solicitantes tienen limitado su nivel de renta entre 7.519 y 33.000 euros brutos anuales. En función de los ingresos se establecerá el precio, que oscilará entre 115 y 300 euros. El contrato durará un máximo de tres años. «Queremos que sea una opción asequible y real para facilitar que la juventud pueda iniciar una vida autónoma», explicó la responsable de Durango Eraikitzen, Pilar Ríos.

Aunque el programa aspira a contar con 46 viviendas para este colectivo, de momento los jóvenes solo podrán acceder a seis apartamentos, a los que otros cinco antes de que acabe el año.