«Habéis llamado parque a un patio de luces», reprochan a EH Bildu de Durango Espacio de Ermodo, cerrado al público. Abajo Sergio, en el pleno. / E.C. Un vecino de Ermodo defiende su cierre ante la Corporación, que acordó el martes someter a estudio la apertura de este espacio encajonado entre varios inmuebles MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 28 junio 2018, 02:00

«Para las 500 personas que vivimos alrededor, la apertura del parque de Ermodo sería una problemática». Jon Sergio Atxotegi tomó la palabra al término del pleno del martes en Durango para manifestar su rechazo a la apertura del parque ubicado entre Ermodo, Juan Antonio Abasolo y Tronperri, tras aprobarse poco antes la realización de un estudio técnico y económico sobre las consecuencias de su puesta en marcha. «Habéis llamado parque a un patio de luces», apuntó, al tiempo que se remontó en el tiempo a ese espacio que en su día fue una fábrica donde se vendían elementos de construcción y el patio de un chalet de su familia. A juicio, de este vecino de Magdalena, «nacido enfrente de la ermita» que da nombre al barrio, el parque de Ermodo es una zona de conflicto en cuanto a seguridad en los accesos custodiados por entradas de garajes y como punto negro incluido en el mapa de la ciudad prohibida.

Los accesos son «muy limitados y complicados, y de abrirse, con menores jugando en la zona, puede haber un problema» con los coches que salen y entran al garaje. Sergio inicidó enque si hay entradas cerradas durante dos décadas «es porque en su día hubo problemas y no fue efectiva su apertura». Consciente, no obstante, de que se trata de un espacio público, hizo un paralelismo con las cárcavas del casco viejo, «también públicas y no se abren».

Muy crítico con la iniciativa llevada a pleno por EH Bildu, tildó de «osado» sacar conclusiones de una reunión en la que participaron una veintena de personas, «el 5% de la población del barrio». Además, en cuanto a la falta de zonas verdes aseguró que, comparando con Eibar donde trabaja, Durango es «bastante verde». «No vivimos en Nueva York. Aquí los espacios y servicios están muy cerca y de Madalena a San Agustín solo se necesitan cuatro minutos, dos para llegar a Ezkurdi y tres a Landako». Un punto de vista que levantó más de una sonrisa entre los vecinos de Mikeldi y Olazaran que asistieron al pleno para defender la zona verde que el Ayuntamiento quiere convertir en un parque disuasorio de 26 plazas.

«Infrautilizados»

Pese a que la propuesta de apertura del parque Ermodo fue presentada por EH Bildu, finalmente se aprobó una moción alternativa del equipo de Gobierno municipal -PNV y PSE- y apoyada por el PP. En ella, el ejecutivo reconoce que la zona no está adecentada ni cumple con los requisitos de seguridad y accesibilidad.

Estimaron «imposible» tomar una decisión «seria y fundada», de no contar con un estudio detallado desde el punto de vista técnico, así como de una previsión económico-financiera. Consideraron también «necesario la adopción de medidas que aseguren que este espacio no se convierta en un punto negro» para las mujeres. Tras la elaboración del estudio y después de trasladar las conclusiones a las comisiones de Igualdad y Urbanismo para su análisis, se dará audiencia a la población afectada en la Comisión de Urbanismo.

La teniente de alcalde socialista, Pilar Ríos, aseguró que en «repetidas ocasiones», las comunidades implicadas han pedido al Ayuntamiento que «se mantenga cerrado» este espacio. La portavoz del PNV, Goiztidi Díaz, abogó por la necesidad de un estudio previo, algo en lo que insistió Fran Garate, del PP, que tachó a EH Bildu de ir a los plenos con «mociones precipitadas y poco trabajadas». El edil popular invitó a debatir esta cuestión en comisión.

Desde la coalición criticaron al ejecutivo local por el paralelismo entre sendas propuestas, aunque en su caso apuestan porque sea la ciudadanía quien ayude a concretar la propuesta. Jorge Varela, de Herriaren Eskubidea, lamentó que este parque sea otro más de los espacios municipales «infrautilizados» o «descuidados», como la ermita de Magdalena o el pabellón multiusos de Landako.