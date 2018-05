Landako 2 es una «chapuza» Representantes de EH Bildu exigirán «responsabilidades» en el pleno de esta tarde. / M. DÍAZ EH Bildu urge al pleno que exija los gastos por desperfectos ante el continuo goteo desde la inauguración del polideportivo de Durango en 2010 MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 29 mayo 2018, 02:00

Los gastos en reparaciones del polideportivo Landako II no han dejado de crecer desde el «minuto uno de su inauguración» hace justo ocho años. Solo en los tres primeros ejercicios el Ayuntamiento de Durango gastó 389.492 euros en reparaciones por fallos en la ejecución y deficiencias en los materiales. El último desembolso llega justo ahora. El Ayuntamiento tendrá que abonar 60.000 euros para reparar la cubierta de las piscinas por el riesgo que supone la caída de las enormes placas de madera -de unos 25 kilos de peso cada una-, de las que ya se han empezado a desprender varios tornillos «oxidados», poniendo de manifiesto la peligrosidad de las instalaciones. «Una vez más pedimos prioridad en este asunto», apuntó la concejal de EH Bildu Eider Uribe ayer en rueda de prensa. «Es triste que un grupo de la oposición tenga que llevar años solicitando que se dé solución a esta chapuza».

La coalición volvió a enumerar una larga lista de fallos, algunos incomprensibles como el hecho de que las tuberías estuvieran sueltas o que se montara una cocina sin extractor. Las placas solares se colocaron en una zona de sombra y finalmente no están funcionando porque ponerlas en marcha supondría un gasto «inasumible». EH Bildu también hizo hincapìé en los fallos de los vestuarios, a cuyas duchas no llegaba la suficiente agua y carecían de ventilación adecuada. Se tuvieron que cambiar, además, los clorómetros que no medían bien, volver a embaldosar los vestuarios por problemas de higiene, cambiar los pulsadores de las duchas porque no cumplían la normativa y reparar las continuas goteras y filtraciones.

Pese a los 12,3 millones de euros que costaron las obras, frente a los 8,8 por las que se adjudicaron, el Ayuntamiento «no ha dejado de desembolsar dinero por los numerosos desperfectos».

«Responsabilidades»

Insisten en que todavía queda mucho por hacer ya que las baldosas de la piscina se hunden y rompen, los cristales explotan y continúan las goteras y filtraciones. Entre el 18 de junio y el 1 de julio, las piscinas permanecerán cerradas para reparar la techumbre en mal estado y, pese a todo, «se siguen ofreciendo cursillos para esas fechas», añaden.

Lamentan que no exista una cifra clara, ya que el Consistorio no ha facilitado un informe pormenorizado de las reparaciones llevadas a cabo desde su inauguración y que volverán a pedir en el pleno de esta tarde. Pero la solicitud, que fue aprobada por todos los partidos y la abstencion del PP, va más allá. «Si en su día se hubiera actuado con responsabilidad no estaríamos en este punto». Además de poner en «entredicho» la gestión del Gobierno local, piden prioridad para exigir responsabilidades a constructores y arquitectos antes de que finalice el periodo de garantía. «Para la estructura todavía estamos a tiempo porque es de diez años, perso lo mismo hay cosas que no podremos reclamar», explicó Uribe.