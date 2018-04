La juventud pide un plan de alquiler que no supere los 125 euros al mes en Zaldibar MANUELA DÍAZ ZALDIBAR. Jueves, 12 abril 2018, 02:00

La juventud de Zaldibar quiere que se favorezca en el municipio políticas de alquiler que propicien su emancipación. En el punto de mira señalan las más de 200 viviendas vacías con las que cuenta el municipio y por ello solicitan al Ayuntamiento que diseñe un plan de alquiler social para jóvenes de entre 18 y 32 años en el que los alquileres no superen los 125 euros por persona al mes. Un plan en cuyo diseño piden estar presentes.

Bajo la denominación de Barrura, la iniciativa sigue los pasos del programa de alquiler de vivienda para jóvenes puesto en marcha hace apenas unos meses en Durango. Cuenta ya con el apoyo de cerca de 100 personas de entre 18 a 32 años, lo que supone más del 40% de este sector de edad, y de colectivos como Castet Elkartea, Guraso Elkartea, Gari Rock, la Coral, Txintxaur, Zaldibarko Jendeak, Zaldibarko Txosnagunea, Zaldibar Arku Taldea y Zaldua Kirol Elkartea.

La precariedad del sector, al que ha golpeado especialmente la crisis, les anima a que el nuevo plan no incluya como requisito indispensable el contrato laboral y que arrope a aquellos que no superen unos ingresos de 17.000 euros netos anuales, tal y como indican en la moción. Establecen además que el precio del alquiler mensual por persona no supere los 125 euros, un hecho que favorecerá los pisos compartidos y una menor carga económica para cada inquilino.

Recogida de firmas

El plan deberá contar con un técnico municipal que supervise el buen estado de la vivienda y que indique el número de inquilinos que puedan vivir en cada casa y se invita al Ayuntamiento a hacer campañas de concienciación entre los propietarios de las más de 200 viviendas vacías que hay en Zaldibar. También solicitan que se priorice el alquiler en los pisos vacíos que sean propiedad municipal, salvo los destinados a casos de emergencia social.

La plataforma Barrura lleva alrededor de dos años trabajando para potenciar las políticas municipales destinadas al alquiler social. Junto a la presentación de la moción, han recogido un centenar de firmas entre los jóvenes de la localidad.