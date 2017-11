Jóvenes de Iurreta y Elorrio se llevan los premios de Beldur Barik en la zona Miércoles, 29 noviembre 2017, 01:00

Dos audiovisuales elaborados por jóvenes de Iurreta y Elorrio se han alzado con la octava edición del concurso Beldur Barik en el Duranguesado. En total se han presentado 12 trabajos en la categoría de 12 a17 años, y cuatro trabajos entre 18-26 años. Todos ellos han plasmado el compromiso personal y colectivo para superar las diferentes formas de violencia machista y para construir unas relaciones libres, respetuosas, igualitarias, diversas y no sexistas. La entrega de premios será el sábado en Eibar en el 'Encuentro Beldur Barik', para el que se han fletado autobuses gratuitos.

En categoría de 12 a 17 años el trabajo premiado ha sido 'I say HEY! What's going on!', elaborado por un grupo de Elorrio y que habla sobre las mujeres en el cine. Por su parte, también ha sido premiado con una mención especial el trabajo 'Segurtasunez bizi' que muestra la violencia cotidiniana que sufren las jóvenes. Por su parte, en la categoría de 18 a 26 años, los ganadores, de Iurreta, no han dudado en hacer un llamamiento al empoderamiento en su audiovisual 'SaiatuOrainSalatzen'. La mención especial de este grupo ha sido para 'Release', también de Iurreta, que ha plasmado la lucha contra los estereotipos chica y chico.