Iurreta aborda la discriminación que sufren las mujeres por la edad en unos talleres

El Ayuntamiento de Iurreta ha organizado un taller sobre el envejecimiento en las mujeres donde se abordará la discriminación por la edad, conocida como edaismo, y que afecta en mayor medida al género femenino. «El poco poder que pueda obtener una mujer por ser joven lo pierde por cada año que envejece. La de 30 pierde poder por no tener 20, la de 40 por no tener 30, etc. El edadismo desempodera a todas las mujeres», advierten desde la Fundación Bizitzen, entidad sin ánimo de lucro, que comenzó su andadura en el año 2000 y que tiene por objetivo la promoción del bienestar de las personas y de su entorno.

La casa de cultura Ibarretxe acogerá estos talleres que se desarrollarán entre el 11 de abril y el 23 de mayo los miércoles, de 17.00 a 19.00 horas. Las personas interesadas en acudir deben inscribirse en Ibarretxe o en el teléfono 946215372. «'Las viejas somos vuestro futuro' sería un buen lema para empezar a mirarlas y mirarnos con ojos distintos y trabajar en torno al edadismo entre mujeres viejas y jóvenes, con diferentes trayectorias vitales, profesionales, familiares», apuntan desde Bizitzen. La Fundación señala también que es « crucial que las mujeres entiendan que, al aceptar los estereotipos sociales sobre las viejas, se tienden una trampa futura a sí mismas».