M. P. Mikel Petite, dueño de una librería en Abadiño, se siente «inseguro» tras los daños causados en su local y la oleada de robos registrados en 48 horas en la zona MANUELA DÍAZ DURANGO Miércoles, 12 julio 2017, 01:31

No es la primera vez que la puerta de la librería Petite de Abadiño amanece forzada. La de ayer fue solo un intento que dejó cristales rotos y una persiana y puerta inutilizadas. Sin embargo, ante la ola de robos que en las últimas 48 horas ha desvalijado cinco viviendas y dos negocios en Durango, sin contar el comercio de Abadiño, su dueño, Mikel Petite, asegura sentirse inseguro e indignado. «Da la impresión de que los ladrones campan a sus anchas y no sabes cuándo va a ser la siguiente. ¿Hasta cuándo quedarán impunes estas acciones?», se pregunta.

Todavía no había salido el sol cuando, como cada mañana, se dirigía ayer a levantar la persiana de su negocio en la calle Zubibitarte de Matiena. «Vi el precinto de la Ertzaintza y pensé que era una broma, hasta que me fijé en el cristal roto». Apenas unas horas antes, alrededor de las 3.30 horas una cuadrilla de chicas que pasaba por la zona vio los cristales y avisó a la Ertzaintza. Esta vez hubo suerte y los ladrones no substrajeron nada, aunque como asegura Petite, «el mal trago te lo llevas igual». Y no solo el susto, sino la sensación de «inseguridad» que genera, matiza. En eso, por desgracia, ya tiene experiencia. Y es que hace apenas dos años, también por estas fechas, los ladrones lograron entrar y desvalijar la papelería y puesto de venta de lotería.

A plena luz del día

Petite mostraba indignado en las redes sociales su caso que no es sino uno más en la ola de robos que en las últimas 48 se han registrado en cinco viviendas y tres negocios, y se han saldado con la detención de dos personas. El lunes, la Ertzaintza arrestaba a dos jóvenes de 25 y 31 años, con antecedentes policiales, acusados de robar en una empresa de Durango.

Según explicaron fuentes del departamento de Seguridad, el arresto se inició minutos después de las tres de la madrugada del lunes en Iurreta. Una patrulla de Seguridad Ciudadana observó cómo un turismo ‘Audi’ y, cuyo propietario había estado implicado en diversos robos, circulaba por la calle Maspe y en sentido a Amorebieta. Acto seguido los ertzainas interceptaron el vehículo y, tras identificar a sus ocupantes, localizaron en su interior un televisor, un ordenador, un teclado, dos discos duros, una cámara fotográfica, un gato hidráulico, dos barras de uña, diversas herramientas y una mochila, entre otros objetos. Tras comprobar que habían sido robados en una empresa de Durango, procedieron a la detención de los dos jóvenes por un presunto delito de hurto.

Ese mismo día la Ertzaintza confirmaba el robo en cinco viviendas de un mismo portal de la calle Juan Mari Altuna de Durango. Tuvieron lugar a plena luz del día, en horario matinal. Horas antes desvalijaban una consulta en la calle Tronperri. El pasado mes de junio se sucedieron varios robos en chalés de la calle Antso Estegiz y negocios del centro de Durango.

