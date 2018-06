Herria solicita al Ayuntamiento que se comprometa a ejecutar el centro cívico La asociación vecinal del entorno de Aramotz reivindica un centro cívico ya. / HERRIA «En un plazo razonable de tiempo y que se elabore un cronograma de tareas a llevar a cabo para su buen desarrollo», exigen por escrito MANUELA DÍAZ DURANGO. Jueves, 21 junio 2018, 02:00

Las personas que reisden en el entorno de Aramotz no esconden su enfado ante el parque habilitado en el solar del antiguo matadero de Durango. Con él, ven peligrar el proyecto de construcción del centro cívico que la asociación vecinal Herria lleva solicitando desde hace ocho años. Se suma, además, la última propuesta del Ayuntamiento para adecuar locales comerciales de Pagasarri y Martxoaren 8 ko para instalar el centro cívico de manera provisional. Ante este cúmulo de «despropósitos», han inundado el barrio con pancartas 'Zentro zibikoa noizko?. Centro cívico ya' y han solicitado por escrito al Ayuntamiento que se comprometa a garantizar la ejecución del proyecto «en un plazo razonable de tiempo y un cronograma de tareas a llevar a cabo para su buen desarrollo».

«Solo queremos que nos digan si se va a hacer y que no nos tomen el pelo, explicaban ayer. Lamentan que el proyecto que lleva sobre la mesa ocho años sigue sin tener presupuesto. El pasado año, el Ayuntamiento aseguró que mientras se recibía esa inyección, el solar del antiguo matadero se convertiría en un parque. Según el colectivo vecinal, se ha ido cambiando de idea, desde un parking, un parque infantil y un campo de futbito hasta acoger un parque «con cuatro bancos al sol y unas farolas», critican. Se inaugura «desnudo, sin un triste árbol y con la promesa de seguir avanzando cuando haya más dinero».

El centro cívico, refrendado por el 94% de las personas encuestadas en 2015, «resarciría» un barrio que el Ayuntamiento, en su opinión, tiene abandonado. Hace justo un año, informaba que la construcción del centro cívico en el antiguo solar del matadero costaría 800.000 euros y se realizaría en tres años. Sin embargo, el hecho de que se habiliten varios locales en Pagasarri y Martxoaren 8ko les hace dudar y piden plazos. «Tras deliberar el nuevo proyecto, aun no siendo de su agrado al 100%, entendió la necesidad de aceptarlo con esperanzas de que en un plazo no muy largo de tiempo comenzara la ejecución del definitivo dada la necesidad existente», apuntaron desde la asociación.

«Que no nos toreen»

El centro previsto en el parque que se abrirá al público estos días constaría de una superficie cerrada de 648 metros cuadrados, donde se emplazaría una cafetería, una ludoteca y un centro de mayores. Se trataría de espacios de uso polivalentes con el objeto de organizar cursos o asambleas vecinales. En el exterior se levantarían tres espacios cubiertos de unos 350 metros en los que se colocarían una terraza, una cancha de baloncesto y un campo de futbito. También se incluía una zona al aire libre con ejercicios para mayores y un jolasleku con acceso cercano a laludoteca.

«Que no nos toreen, porque nos huele a que no hay ningún tipo de interés en que se ejecute», se quejan desde Herria, una de las asociaciones vecinales con más peso de Durango. Insisten en que el centro no le supondría al Ayuntamiento mucho coste puesto que la asociación lo gestionaría y pagaría la mitad de los gastos. Herria cosidera que han sido «muy pacientes» y, tras conversaciones continuas con el equipo de Gobierno y con el resto de partido, quieren respuestas ya.