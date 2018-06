El fiel objetivo de la Cultural Iturrioz espera vivir mañana un día histórico en Tabira. / ZURIÑE JAUREGI El aficionado a la fotografía Luis Iturrioz espera captar mañana las instantáneas que pasarán a la historia del club YOLANDA RUIZ DURANGO. Sábado, 23 junio 2018, 02:00

«La Cultural juega mucho y bien. Espero que no haya sorpresas. Hay mucha calidad para Tercera». El durangués Luis Iturrioz sabe bien de lo que habla. Lleva años observando el juego de los blanquiazules desde el objetivo de su cámara. Las instantáneas que capta de forma altruista este aficionado a la fotografía tienen una gran repercusión mediática gracias a su generosidad para compartirlas con este periódico, entre otros medios.

Mañana, volverá a estar presente en la gran cita de Tabira, pero no se perderá tampoco el ambiente previo con la kalejira que arrancará a las 10.30 horas desde Santa María. Siente que la hora del partido coincida con el que disputará el Durango Nissan Gaursa para certificar su permanencia en División de Honor B, pero entiende que el de la Cultural «es más importante».

Además de seguir a ambos equipos desde hace unas cuantas temporada, este aficionado al pádel no deja de lado a equipos de baloncesto del Zornotza y del Tabirako, entre otros. «Empece a ir a los partidos porque jugaban mis hijos y conocidos. Ellos ya lo han dejado y yo aquí sigo», comenta Iturrioz. En el mundo de la fotografía, sin embargo, reconoce que se introdujo de la mano de su esposa, Zuriñe Jauregi, que estudió Imagen y Sonido. «Ella fue la que me metió el gusanillo».

Ahora, no hay fin de semana que este empleado de Café Baqué no dedique parte de sus horas de ocio a seguir a los deportistas de la zona con su objetivo. La cita de mañana es muy especial y espera que engrose los anales de la historia del club. Considera que «el golito de la afición» va a ser «muy importante» para sumar ante el San Fernando. El calor del público en este play off le ha hecho recordar tiempos pasados. «Hace 40 años se llenaba todo el campo, ahora en invierno estamos cuatro y el del tambor», lamenta.