La falta de sustitutos retrasa las citas en el ambulatorio de Durango

Algunos pacientes del centro de salud de Durango -Landako- han comprobado con «sorpresa» y bastante «indignación» como su cita con el médico de cabecera se retrasa «una semana o incluso más debido a la ausencia de sustitutos» que cubran la ausencia del titular de la plaza. Les ha ocurrido a vecinos que han intentado coger hora a través de internet y también a aquellos que lo han hecho en el propio centro.

«Pedí una cita por la página web de Osakidetza y como la opción más temprana que me ofrecieron era para dentro de dos semanas, el día 17, he decidido venir hoy personalmente al ambulatorio, donde me han explicado que mi doctora está de vacaciones y que no ha sido sustituida», explica Mari Carmen indignada. Algunos de los afectados no han dudado en solicitar la correspondiente hoja de reclamaciones para formular una queja formal al respecto.

«Me la han dado en recepción y está claro que somos los pacientes los que tenemos que movilizarnos para que se nos oiga porque de no ser así cada vez iremos peor», apuntó. El ambulatorio está derivando a aquellos pacientes que no pueden esperar a los médicos que están en activo estos días. Este hecho hace que, en algunos casos, se registren largas colas en las consultas.