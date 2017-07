El equipo de gobierno reprocha «la dejadez» de la oposición en el desarrollo urbanístico de Zaldibar La plaza ganará espacio tras las obras de peatonalización. / M. D. Bildu lamenta que el PNV y PSE no hayan tenido en cuenta la participación de los vecinos en el PGOU a la hora de votar en contra del nuevo plan MANUELA DÍAZ ZALDIBAR Miércoles, 12 julio 2017, 23:24

«Votar en contra de un plan en el que ha participado tanta gente es votar en contra de un pueblo». Así de indignada se mostraba la alcaldesa de Zaldibar, Arantza Baigorri, después de que su grupo, EH Bildu, se quedara solo en la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que definirá el desarrollo urbanístico del municipio en las próximas décadas. La oposición -PNV y PSE- votó en contra. «Somos conscientes de que se trata de una decisión política, pero llevamos cinco años con este proyecto y se ha hecho con la participación ciudadana y eso se tendría que haber tenido en cuenta y al menos deberían haberse abstenido», afirma.

El equipo de gobierno asegura que durante los cinco años que ha durado el proceso ha sido testigo de «la dejadez y el poco interés que ha tenido la oposición en las comisiones y en los plenos municipales». Es más, afirma que en el caso del PSE su participación en las comisiones, plenos y actividades participativas ha sido «totalmente inexistente». Según Bildu, esta es la segunda vez que PNV y PSE votan en contra de un proyecto participativo . Sin embargo, el rechazo al futuro PGOU es «una falta de respeto hacia el trabajo de profesionales y ciudadanía».

Las razones esgrimidas por el PNV son «totalmente insuficientes» para Bildu, ya que en ningún momento se han reunido con los expertos que han elaborado el Plan General ni con la propia alcaldesa «para preguntar ninguna duda ni aportar nada». Tampoco entienden como su principal argumento en el pleno pasara porque no contempla una variante paralela autopista para que los vehículos no pasen por el centro del pueblo. «Una auténtica aberración urbanística y medioambiental», estima Bildu. Ante esta propuesta, el equipo de Gobierno no solo recuerda que este tipo de actuaciones son competencia del Gobierno vasco y Diputación sino que vuelve a abogar por que el tramo de la A-8 entre Iurreta y Ermua sea gratuito.

Bildu censura que el PSE justificara su voto contrario alegando que «un concejal del PNV se ha leído el documento, nos ha consultado y nos parece bien lo que dice, porque se ha tomado el trabajo de leerlo y hacer aportaciones, y por eso votaremos en contra.Esto es lo que pasa cuando primero se decide el sentido del voto y después se buscan los argumentos para justificarlo, que se termina haciendo el ridículo».

Dos rotondas en la N-634

El PGOU fue aprobado de manera inicial por unanimidad con los votos de Bildu, PP y PSE -el PNV no asistió al pleno- tras un año de participación ciudadana. Su aprobación definitiva echa por tierra a su predecesor, que ha quedado obsoleto porque incluía 380 nuevas viviendas, el derribo del edificio del parque dentro del plan urbanístico previsto en la zona del hospital Psiquiátrico y que la propia Diputación frenó en 2009. Hoy las viviendas han sido sustituidas por la apertura de un parque equivalente a un campo de fútbol en pleno centro urbano, cuyas obras están concluyendo.

Incluye también armonizar la N-634 y su calmado de tráfico con dos rotondas en San Andrés y Egaña, el estrechamiento de los carriles y la eliminación de los semáforos. El barrio de Artia, al otro lado de la N-634 será una de las zonas en expansión donde se ubicarán buena parte de las 220 viviendas previstas en el nuevo PGOU y repartidas en cinco bloques. El resto irán junto al antiguo campo de fútbol Olazar donde se proyectan tres edificios y las escuelas.

Se eliminará el muro que aísla el barrio de Artia y se procederá a la semipeatonalización de la céntrica avenida Euskal Herria, la construcción de un parking disuasorio junto al antiguo campo de fútbol Olazar y la protección del suelo agrario, entre otros aspectos.

La plaza ganará espacio tras las obras de peatonalización. :: M. D.