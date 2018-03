El equipo de Gobierno asegura que el recurso de la oposición perjudica «al progreso» de Durango

«El compromiso adquirido seguirá vigente». Con estas palabras el equipo de Gobierno deDurango aseguraba ayer en un comunicado que el recurso contencioso-administrativo hecho público ayer por EH Bildu y Herriaren Eskubidea y en el que aspiran a anular el convenio firmado en agosto con Euskal Trenbide Sarea (ETS) no supondrá su paralización. Es más, asegura que el requerimiento de la oposición tiene «una voluntad oportunista y un carácter meramente electoralistas». Advierte también que la vía judicial emprendida perjudica a los durangueses y por tanto «a su bienestar y al progreso».

El ejecutivo es tajante y asegura que el haber sido admitido a trámite «no supone absolutamente nada, no significa nada, ni prejuzga en absoluto la resolución final que pueda dictarse en dicho procedimiento». Es más, «no significa que nada se paralice automáticamente. No supone ningún bloqueo ni contratiempo para la ejecución del convenio acordado con ETS». Es por ello por lo que acusa a EH Bildu y Herriaren Eskubidea de no llevar a acabo una oposición responsable y les instan a abandonar «estas artimañas que buscan sólo la obtención de un beneficio mediático».

Estas declaraciones se daban a conocer apenas 24 horas después de que la oposición anunciara que el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo admitía a trámite su recurso contra el convenio entre ETS y el Ayuntamiento por adolecer de fallos en la valoración para fijar los costes del Gobierno vasco en el traspaso de terrenos del antiguo trazado ferroviario, la urbanización de la zona o la retirada de catenarias y vías.