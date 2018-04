El Duranguesado velará por proteger su patrimonio material y paisajístico Necrópolis de Argiñeta desde donde se observa la nueva vivivienda construida. / MAIKA SALGUERO La construcción de una vivienda junto a la necropolis de Argiñeta y el derribo de la vieja estación llevan a Gerediaga a sensibilizar a la ciudadanía MANUELA DÍAZ DURANGO. Sábado, 14 abril 2018, 02:00

La construcción de una vivienda en el linde del hayedo de la necrópolis Argiñeta, el conjunto funerario medieval más importante del País Vasco, y el derribo de la vieja estación de Durango, calificada por algunos expertos como un bien de interés socio-cultural, han levantado cierta preocupación en la asociación cultural Gerediaga que trabaja en la recuperación de la memoria histórica y del patrimonio en el Duranguesado. Es por ello que emprenderá una campaña de sensibilización en los pueblos del Duranguesado para que sean conscientes de que tienen elementos de valor en sus municipios y que deben protegerlos.

«Es muy importante que todos tomemos conciencia de la importancia de mantener nuestro patrimonio no solo material sino paisajístico», apuntó la presidenta de Gerediaga, Nerea Mujika. Tanto ella, como el historiador Jon Irazabal, también miembro de esta agrupación, fueron parte de los investigadores, agentes culturales, arquitectos y profesores de la UPV-EHU que firmaron el manifiesto en contra del derribo de la antigua estación de tren en Durango.

Con el arranque del año nuevo se ha presentado también otro de los absurdos que surgen cuando se combina propiedad privada y patrimonio. Es el caso de la construcción de una vivienda a escasos 50 metros del hayedo de la necrópolis de Argiñeta en Elorrio. Un «pegote» para algunos pero que cumple con la legalidad y cuya construcción fue aprobada por EH Bildu y PNV para damnificar a una familia expropiada por las obras del TAV. Ninguno de los ediles fue consciente de lo cerca que podría quedar la nueva construcción. Herriaren Eskubidea no estuvo presente en la votación y ha solicitado examinar la licencia.

Arqueólogos como José Luis Solaun, que trabajó en las excavaciones de Argiñeta, hacen hincapié en que la protección que dicta el Gobierno vasco en casos declarados de Patrimonio de Interés Cultural es de en torno a 15 o 20 metros. «Otra cosa es el impacto visual y paisajístico que muchas veces no se tiene en cuenta», admite. Es por ello que Solaun considera interesante que sean los propios municipios quienes amplíen el área de protección.

En este sentido, la alcaldesa de Elorrio, Idoia Buruaga, admite que el caso de Argiñeta les ha animado a iniciar un análisis sobre la regularización del espacio para limar las deficiencias. «Existe una normativa especial para la protección del casco histórico y partidas económicas destinadas al patrimonio privado y público», admite.

Amparo legal

Sin embargo, para otros muchos, la necrópolis no cuenta con la protección necesaria. Este es el caso del elorriarra Agustín Álvarez, que lleva 30 años residiendo en Madrid, para quien este paraje le sirve de refugio. Tacha de «aberración» esta construcción, que califica de «atropello urbanístico» y asegura que sus propietarios «salen ganando económicamente con el nuevo terreno, ubicado a un kilómetro del centro y en uno de los emplazamientos mejores de Elorrio». Además, pone en tela de juicio la expropiación, ya que el damnificado cuenta con dos viviendas en la villa.

El líder de la oposición, Joseba Mujika, insistió en que la construcción está bajo el amparo legal, que permite a las familias expropiadas o a explotaciones agropecuarias poder edificar en suelo no urbanizable. No obstante, reconoce que Argiñeta es el patrimonio más valioso de Elorrio. Por ello, esta situación debe conducir a la Corporación a «reflexionar y ver que se puede hacer para preservar el paisaje». También admitió que no existe ninguna normativa en el PGOU que proteja la zona ni existe una distancia mínima con respecto a Argiñeta.

Desde Herriaren Eskubidea, Xabi Zarandona pone las tintas en que el problema de raíz es el paso por Iguria del TAV, que ha generado «el mayor impacto ambiental» que hay en Elorrio. Consciente de que «no es el sitio ideal para la nueva vivienda, asegura que no se trata de ninguna aberración «porque no está pegada a la ermita, como sucede con la sociedad de la cofradía de Argiñeta». La vivienda acabará mimetizándose con el entorno y pasará desapercibida, aseguran todos los partidos.