La duranguesa Jone Elorriaga gana el certamen de pintura Enrike Renteria
Martes, 11 julio 2017, 02:00

La duranguesa Jone Elorriaga se ha proclamado vencedora de la vigésima edición del certamen de pintura Enrike Renteria, organizado por la Sociedad Artístico Cultural Zornotza el domingo en Amorebieta-Etxano. Esta graduada en Bellas Artes de 23 años eligió, junto a una amiga, una ubicación singular, el edificio en construcción junto al nuevo ambulatorio. Desde esa perspectiva dibujó los edificios aledaños utilizando una composición que conquistó al jurado. «Ha sido toda una aventura porque nos hemos metido dentro de las obras y los agentes municipales nos han echado de allí. Por suerte, ya teníamos los cuadros prácticamente acabados», explicó la ganadora, que, aunque lleva pintando desde niña, reconoce que la «escultura» es lo que más le satisface. El certamen ha contado con 27 participantes, tres de ellos menores.

El jurado eligió la obra de Jone por tratarse de un cuadro realizado «sin miedo, con soltura, riesgo y valentía». Reconocen que les «llamó la atención desde el principio por la excelente composición pintórica». Aun así, debido al «altísimo nivel de las obras», el jurado se ha visto obligado a otorgar , por primera vez, dos primeros premios. Así, Jone ha tenido que compartir el primer puesto con Joana Soldevilla, de Viana. Cada una recibió 450 euros. El tercer puesto fue para el gazteiztarra Eduardo Alsasua.

En la categoría a la mejor obra local repite Alberto García, que el año pasado triunfó en la modalidad Zintzilik, y cuenta ya con un amplio palmarés. En esta ocasión, su imagen de la curva de la calle Carmen y el Calvario fue la más valorada. «Hace días que elegí lo que quería pintar, pero he cogido un lienzo mayor que el de otros años y me he agobiado, pensaba que no iba a acabar a tiempo», reconoció el zornotzarra.