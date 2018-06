Durango se vuelca con la 'Cultu' Aficionados de la Cultural animan a la ciudadanía a tomar parte en la kalejira que partirá de Santa María a las diez y media de la mañana. / IGNACIO PÉREZ Hosteleros de Goienkale y el Ayuntamiento apoyan la kalejira impulsada desde la afición para animar al equipo este domingo Y. RUIZ /N. CAYADO DURANGO. Jueves, 21 junio 2018, 02:00

Las calles de Durango bullirán este domingo. La fanfarria Sugarri de la villa dará la nota en la kalejira que ha sido organizado con el firme propósito de caldear el ambiente y animar a la Cultural desde primera hora de la mañana. Detrás de esta iniciativa se encuentra Txemi Gómez, quien ha conseguido el respaldo de la directiva del club blanquiazul, los hosteleros de Goienkale y el Ayuntamiento de la localidad. «Los chavales han conseguido algo muy grande y decidí movilizarme para mostrarles el calor del pueblo», aseguraba ante la presentación de la iniciativa ayer por la tarde en pleno casco viejo.

«Está claro que ganaremos y que conseguiremos el ascenso. Pero pase lo que pase, seguiremos con la fiesta por el pueblo. La Cultural se lo merece por la increíble temporada que han realizado», recalcaba el impulsor de la kalejira, que partirá de Santa María a partir de las diez y media de la mañana. A ella pueden sumarse todas aquellas personas que lo deseen. «Cuantas más seamos, mucho mejor. Y a poder ser que acudan vestidas de azul y blanco».

Kalejira. Partirá a las 10.30 horas del pórtico de Santa María, animada por la premiada fanfarria Sugarri de Durango. Se recomienda a las personas que vayan a participar que acudan vestidos de azul y blanco. Venta de entradas . De seis a ocho de la tarde hoy y mañana en el establecimiento hostelero Kale kantoi, de Goienkale. Los socios pagarán cinco euros menos, al igual que los jubilados. A los jóvenes de entre 18 y 25 años también se les rebaja a 3 euros.

En el campo de Tabira, además, se colocarán unas cartulinas blancas y azules en los asientos de la tribuna con intención de que se relice un mosaico a la salida de los equipos al campo. «Se pretende que los jugadores, al «mirar a las gradas, sientan el calor de su afición», explicaba el vicepresidente de la Cultural, Miguel Ángel Pérez, presente también en el acto de ayer en Goienkale.

«No cabe ninguna duda, vamos a ganar. Tenemos todas las papeletas y va a ser así, seguro», señalaba este miembro de la directiva del club que se jugará el domingo, al mediodía, ante el San Fernando el ascenso a a Segunda B. Eli Solozabal es otra hincha blanquiazul que ya vive con ilusión el que califica de «importante encuentro. En mi cabeza no cabe otra cosa que no sea ganar. No tengo ninguna duda», subrayaba.

«Ambiente espectacular»

Detrás de esta gran marea de apoyo que se ha constituido en Durango se encuenta también Andrés López, del bar Anboto. Este socio de la Cultura confía en que «el domingo habrá un ambiente espectacular. Esperemos que Durango se lance a la calle, porque los chavales se lo merecen».

Desde la asociación de hosteleros de Goienkale, su presidenta, Amagoia Martínez, animaba ayer a la población a sumarse a la kalejira. «La ilusión no nos la va a quitar nadie», añadía Pili Sarrionandia, una de las tres mujeres que forman parte de la junta directiva de la Cultural.

Sarrionandia se mostraba orgullosa de los 600 socios que en estos momentos cuenta el club. «Son como oro», señalaba consciente de que el aspirado ascenso que ansía la población contribuiría a engrosar el número de abonados. Para evitar colapsos el domingo en la taquilla de Tabira, ayer se comenzaron a vender entradas de forma anticipada en el Kale kantoi. También se podrán adquirir hoy y mañana.

Con un aforo para 1.651 personas, desde la directiva han desestimado la intención de instalar gradas supletorias detrás de la portería. «Nos resultaba muy caro y obligaba a recargar más el precio de la entrada y eso no nos interesaba. En esta ocasión, además, los socios van a pagar menos», informaron.