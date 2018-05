Durango solicita al Gobierno vasco la gratuidad de las haurreskolas La petición responde al descenso del número de matrículas por no poderse asumir el gasto que suponen a la familia MANUELA DÍAZ DURANGO. Miércoles, 9 mayo 2018, 02:00

A las puertas de que este viernes finalice el plazo para inscribirse en las escuelas infantiles del Consorcio Haurreskolak, el Ayuntamiento de Durango acaba de solicitar a Gobierno vasco la gratuidad de las guarderías públicas. Según EH Bildu, promotor de la iniciativa, el coste del servicio está obligando a muchas familias a tener que dejar a sus hijos en casa por falta de recursos.

La propuesta, que ha contado con el consenso de todos los partidos del Ayuntamiento, aboga por ofrecer un servicio gratuito en el tramo educativo no obligatorio que afecta a los niños y niñas de entre 0 y 2 años. A pesar de ayudar a la conciliación familiar, su oferta es mayoritariamente privada. Un municipio como Durango de más de 29.000 habitantes, solo cuenta con 44 plazas en la única escuela infantil del Consorcio Haurreskolak en el municipio. En estos momentos Julene Azpeitia, ubicada dentro de Zabalarra, carece de plazas libres, aunque justo cuando el Ayuntamiento se planteó la posibilidad de abrir otra haurreskola hace varios años, había plazas libres que invitaron a los grupos políticos a desestimar la solicitud.

La guardería Julene Azpeitia cuenta con cuatro aulas que dan servicio a 44 menores. Pese a ser pública su coste oscila entre 91 y 208 euros mensuales, que varían en función de la renta familiar y del número de horas que el menor permanece en el centro. Cuota en la que no se incluye la comida. A esto se suman los 91 euros de matrícula. «En los últimos años el número de matrículas ha ido disminuyendo, porque muchas familias no han podido hacer frente a las cuantías que suponen», apuntaron desde EH Bildu. No obstante, el Consistorio destina cada año más de 28.000 euros para subvenciones de la guardería y del aula de dos años en Durango.

La petición, que ha sido trasladada varias veces a la comisión de Cultura, Educación y Euskera por la coalición soberanista, considera «imprescindible» que, al igual que la Educación Primaria y Secundaria, las escuelas infantiles no obligatorias sean gratuitas. De esta manera, «se aseguraría la igualdad en la educación» y se facilitaría la conciliación familiar y laboral. Además, al recaer en la mayoría de los casos este tipo de cuidados en las mujeres, «esta medida daría pasos en pos de la igualdad».